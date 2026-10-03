Nueva York abre ayuda de hasta $8,000 para reparar o reemplazar la calefacción: quiénes pueden aplicar

El beneficio HERR de HEAP abrió el 1 de octubre para la temporada 2026-2027. Puede cubrir hasta $4,000 en reparaciones y $8,000 en reemplazos de calderas, furnaces y otros equipos esenciales.

Es ayuda a la que se puede acceder cumpliendo ciertos pasos y requisitos. Es importante tomar decisiones y encarar lo que sea necesario antes de que el invierno y el frío golpeen la región.

Ayuda para reparar o reemplazar la calefacción

Los propietarios de vivienda en Nueva York que tengan problemas con su sistema de calefacción ya pueden solicitar una nueva ronda de ayuda económica para afrontar reparaciones costosas antes del invierno.

Desde el 1 de octubre está abierta la temporada 2026-2027 del beneficio Heating Equipment Repair and Replacement (HERR), una de las ayudas del programa HEAP. El beneficio puede cubrir hasta $4,000 para reparar una caldera, furnace u otro equipo esencial de calefacción y hasta $8,000 para reemplazarlo.

La apertura llega justo cuando Nueva York entra en su temporada oficial de calefacción. En la ciudad, los propietarios de edificios deben mantener determinadas temperaturas mínimas en las viviendas entre el 1 de octubre y el 31 de mayo.

Quiénes pueden recibir hasta $8,000

El programa está dirigido a propietarios de vivienda que cumplan los requisitos de HEAP y necesiten reparar o sustituir el equipo que mantiene funcionando la fuente principal de calefacción del hogar.

La novedad para esta temporada es importante: HRA informó que tanto HERR como Clean and Tune están disponibles para propietarios elegibles de cualquier edad. Durante la temporada 2025-2026, HERR había sido restringido a solicitantes de 60 años o más que fueran propietarios y residentes en la vivienda.

La elegibilidad no depende únicamente de tener un equipo averiado. HEAP evalúa factores como los ingresos, la composición del hogar y los recursos disponibles, y el distrito local determina si el solicitante cumple todos los requisitos.

Puedes ver: Otras ayudas para reparar y mejorar viviendas en Nueva York

Cuánto paga el programa

El monto depende del costo real del trabajo aprobado. HERR puede cubrir:

Hasta $4,000 para reparar un furnace, boiler u otro equipo esencial.

para reparar un furnace, boiler u otro equipo esencial. Hasta $8,000 para reemplazar el sistema cuando sea necesario.

El beneficio no se entrega como un cheque libre para el propietario. HEAP trabaja con proveedores y el programa determina la elegibilidad y el procedimiento antes de que se complete el servicio. OTDA además señala que HERR solo puede concederse a un hogar elegible una vez cada 10 años.

También hay hasta $500 para mantenimiento

La temporada 2026-2027 también reabrió el beneficio Clean and Tune, pensado para hogares que no necesitan reemplazar la calefacción pero sí mejorar su funcionamiento.

Puede cubrir hasta $500 en servicios de eficiencia y mantenimiento, entre ellos limpieza del equipo principal, limpieza de chimeneas, reparaciones menores y, cuando sea necesario, instalación de detectores de monóxido de carbono o termostatos programables.

Puedes ver: Qué exige Nueva York sobre calefacción y agua caliente

Cómo aplicar en Nueva York

En la ciudad de Nueva York, los propietarios pueden iniciar el trámite a través de la Human Resources Administration (HRA).

Las solicitudes pueden gestionarse:

Por teléfono: 718-557-1399, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

718-557-1399, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Por fax: 917-639-2900.

917-639-2900. En persona: en una oficina de HEAP o HRA Benefits Access Center.

en una oficina de HEAP o HRA Benefits Access Center. Por correo: Home Energy Assistance Program/HEAP, P.O. Box 1401, Church Street Station, New York, NY 10008.

HRA dispone de hasta 30 días hábiles desde que recibe la solicitud para tomar una decisión y enviar la notificación correspondiente.

Qué conviene hacer antes de contratar una reparación

Quien quiera utilizar HERR debería contactar primero a HEAP antes de contratar por su cuenta la reparación o el reemplazo. El programa requiere verificar la elegibilidad y coordinar el trabajo mediante sus procedimientos y proveedores participantes.

Esto es especialmente importante porque una reparación de emergencia realizada por fuera del proceso no necesariamente podrá ser cubierta posteriormente.

Para quienes ya recibieron una notificación de corte de gas, electricidad o calefacción, NYC311 recuerda que existen además otras formas de asistencia de emergencia independientes de este beneficio estacional

Sigue leyendo:

Nuevas inspecciones por falta de calefacción en Nueva York

Nueva lotería de vivienda en el Bronx abre apartamentos desde $2,022: quiénes califican