Panamá: algo más que su valorado Canal

Sin desmerecer el Canal -esa gran obra de ingeniería por la cual Panamá se ha dado a conocer al mundo y que a nivel financiero impulsa el comercio internacional, este país es otra de las joyas del Caribe centroamericano que merece ser visitado.

Precisamente como parte de ese esfuerzo por dar a conocer que Panamá es algo que trasciende más allá de su atajo marítimo, ‘The Santa Maria Hotel & Golf Resort’ se ha sumado a los esfuerzos por abrir una gran vitrina para atraer más turismo.

En 2018, The Santa Maria Hotel & Golf Resort abrió sus puertas al público en Ciudad de Panamá. Crédito: TheSantaMaria | Cortesía

“De Panamá sabía lo que mucha gente conoce: un sombrero, un canal y unos papeles. Vine aquí en 2021 solo sabiendo eso. Pero con el paso del tiempo descubrí un país dinámico, cosmopolita, con muchas oportunidades por explorar todavía”, así de sincero se expresa el gerente general del hotel, Hector Rodríguez Ladevèze, quien ha recorrido medio mundo en la industria de la hospitalidad.

Oferta turística

“A nivel turístico encontré un país con una variedad de escenas muy amplias. Panamá puede ofrecerte desde el turismo ecológico de montaña, de playa, el turismo cultural porque es uno de los pocos países en la región que tiene una población aborigen afianzada y todavía en crecimiento que se rige por una ley comarcal que preserva esa cultura e identidad”, agrega.

En pleno Casco Antiguo de Ciudad de Panamá se encuentra la casa del artista Rubén Blades. Crédito: C.V. | Impremedia

Rodríguez, originario de las Islas Canarias, no se equivoca. Basta con un recorrido por el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá para percibir ese arraigo ancestral. Allí en medio de las edificaciones coloniales, los museos, las plazas y la casa de Rubén Blades, también hay una fuerte conexión con los nativos, quienes luciendo sus prendas tradicionales animan a propios y extraños a valorar sus artesanías, su pasado y su entorno aborigen.

Una aborigen en su puesto de venta de artesanías en el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá. Crédito: C.V. | Impremedia

Y si de disfrutar de lo natural se trata, Hector Rodríguez resalta que Panamá cuenta con “unos archipiélagos envidiables que ya quisieran poseer otros países” y menciona como ejemplos Guna Yala, Las Perlas, el Parque Nacional de Coiba, además de la zona de playa tanto en el Atlántico y Pacífico de la cual los visitantes pueden disfrutar sin necesidad de que les tome tanto tiempo porque apenas toma una hora de distancia entre la una y la otra.

A todo esto se suma la estabilidad del país por su economía dolarizada, buena seguridad y una infraestructura de comunicación muy desarrollada a nivel aéreo y terrestre.

Si bien es cierto el gobierno impulsa el turismo, es el aporte de la industria privada lo que ayuda a llevarlo a otro nivel.

Ingreso al restaurante Mestizo. Crédito: TheSantaMaria | Cortesía

“Desde nuestro pequeño rinconcito del país, este es un hotel que te permite poder descubrir el resto del territorio, y esto lo ofrecemos tanto en los productos como servicios. Está ubicado a solo 12 minutos del aeropuerto Tocumen, y 15 minutos del Casco Antiguo”, indica.

Campos del golf del hotel. Crédito: TheSantaMaria | Cortesía

La facilidad para el traslado a otros puntos no significa que el hotel está inmerso en el ruido capitalino. Al contrario, una vez que se ingresa a las instalaciones es como sumergirse en la quietud de un lugar apacible e ideal para desconectarse, descansar, disfrutar del spa, la piscina, los campos de golf, y de una gastronomía del más alto nivel.

El menú en el The Grill House FSH & STK del hotel Santa Maria es de primera. El chef David Izquierdo cuida cada detalle. Crédito: TheSantaMaria. | Cortesía

La misión del hotel

Rodríguez Ladevèze asegura que desde su apertura en 2018, The Santa Maria se ha destacado por ofrecer un tipo de hospitalidad de bienvenida y cuidado únicos en Panamá. “Hasta hace poco era el único hotel de lujo de esta categoría. Pero el sector ha ido creciendo y pueden encontrarse este tipo de alojamiento en la capital y el interior del país, lo cual hace que haya variedad en la oferta al visitante”.

El hotel forma parte de la red de Marriott Bonvoy®, un programa de viajes con un portafolio de más de 30 marcas y más de 10,000 destinos globales, donde los socios pueden acumular y canjear puntos por estadías, experiencias exclusivas y otros beneficios.

Sobre el personal que dirige, el gerente general destaca que “el equipo humano que trabaja aquí son personas que han entendido la misión del hotel, que es elevar la percepción del destino para poder competir con otros lugares similares en el extranjero como: Ciudad de México, Cabo, Costa Rica, etc”.

Además, el hotel está anclado en un desarrollo urbanístico pensado de manera integral para crear un destino turístico, de negocio y residencial. Por eso se esmeran en tener actividades que van más allá de la atención a los huéspedes.

Detalle del interior del The Santa Maria Hotel & Golf Resort. Crédito: TheSantaMaria | Cortesía

En ese marco, recientemente hubo una degustación de cocteles con el reconocido grupo La Factoría. Al estilo de un ‘Take Over’, el bar del hotel tuvo una noche con sabor boricua que atrajo a gran cantidad de personas. Al menos 300 tragos tuvieron que preparar esa noche donde la salsa -como un género musical que une culturas- fue otro de los invitados.

El propio Roberto Berdecia, uno de los fundadores de La Factoría, se trasladó desde la Isla del Encanto con todo lo necesario para ofrecer la originalidad de sus creaciones detrás de la barra, incluso hasta para aquellos que no beben alcohol.

“Hemos adaptado nuestros cocteles insignia para quienes prefieren evitar el trago. Sabemos que hay un aumento de clientes que buscan esa alternativa”, dijo en relación a las ‘bebidas vírgenes’.

En qué época viajar

Aunque las bondades del clima panameño permiten armar la maleta en la mayor parte del año, la llamada temporada seca abarca de diciembre a mayo.

Sin embargo, pronto habrá otras actividades como el Festival Nacional de la Mejorana, del 19 al 28 de septiembre en el distrito de Guararé, una celebración que llega a su 74 edición para no dejar morir las tradiciones folclóricas del país con tunas, tamboritos y desfile folclórico.

También para quienes están inmersos en la industria cafetera, el país será la sede, del 23 al 25 de octubre, del World of Coffee Panama 2026 en el Centro de Convenciones de Panamá.

La facilidad para reservar un viaje a Panamá saliendo desde Nueva York la brinda fácilmente Copa, una aerolínea de bandera nacional y con una red de más de 85 destinos en 32 países de Centro, Sur, Norteamérica y el Caribe.

Definitivamente, Panamá tiene que ser tu próximo destino.