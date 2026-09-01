¿Califico para SNAP en Nueva York? Elegibilidad, beneficios y cómo obtener ayuda

Para los neoyorquinos que enfrentan el aumento en el costo de los alimentos y otros gastos esenciales, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) puede brindar un apoyo importante para poner alimentos en la mesa.

SNAP proporciona beneficios mensuales a personas y familias elegibles para comprar alimentos en supermercados, tiendas, mercados de agricultores y otros comercios participantes.

Aproximadamente 3 millones de neoyorquinos reciben SNAP cada mes. En la ciudad de Nueva York, alrededor de 1.8 millones de residentes —más de uno de cada cinco— reciben estos beneficios.

Para muchas familias, SNAP puede ser un salvavidas, ayudándolas a comprar alimentos nutritivos y a aprovechar mejor sus recursos mientras cubren el alquiler, los servicios públicos y otras necesidades básicas.

¿Quién puede calificar para SNAP?

La elegibilidad depende de factores como el tamaño del hogar, los ingresos, los gastos y las circunstancias individuales. La edad, una discapacidad, la situación laboral y ciertos gastos también pueden afectar la elegibilidad y la cantidad de beneficios.

Usted puede calificar para SNAP aunque esté trabajando. Recibir Seguro Social u otros tipos de asistencia tampoco significa necesariamente que no sea elegible.

Ciertos gastos de vivienda, servicios públicos, cuidado de dependientes y gastos médicos pueden considerarse al determinar la elegibilidad. Por eso, no debe asumir que no califica basándose únicamente en sus ingresos.

Los requisitos de SNAP han cambiado

Cambios federales recientes han ampliado los requisitos de trabajo para algunos adultos y modificado ciertas exenciones.

Bajo las nuevas reglas, algunos adultos de 18 a 64 años pueden tener que trabajar, realizar trabajo voluntario, participar en un programa aprobado de empleo o capacitación, o combinar actividades elegibles durante al menos 80 horas al mes para continuar recibiendo SNAP más allá de un período limitado.

Algunos padres y adultos responsables de niños de 14 años o más también podrían estar sujetos a estos requisitos. Además, han cambiado ciertas exenciones para veteranos, personas sin hogar y jóvenes adultos que estuvieron anteriormente bajo cuidado de crianza temporal.

Otras exenciones permanecen disponibles, incluyendo para algunas personas que no pueden trabajar debido a una limitación física o mental, personas embarazadas y adultos responsables de un niño menor de 14 años.

Un cambio en las reglas no significa necesariamente que perderá sus beneficios. Lea cuidadosamente las notificaciones sobre su caso y cumpla con los requisitos de recertificación.

¿Cómo solicito SNAP?

Los neoyorquinos pueden solicitar SNAP a través de la agencia que administra los beneficios en el lugar donde viven. La solicitud generalmente requiere información sobre ingresos, vivienda y otros gastos, además de documentos de verificación.

Los beneficiarios actuales también deben recertificar periódicamente su elegibilidad. No presentar documentos, faltar a entrevistas o incumplir fechas límite puede interrumpir los beneficios.

Catholic Charities of New York puede ayudar

Comprender los beneficios públicos puede ser complicado, especialmente cuando cambian las reglas. Catholic Charities of New York puede ayudarle a comprender SNAP y otros beneficios, orientarlo durante el proceso de solicitud y conectarlo con asistencia alimentaria, vivienda y otros servicios disponibles.

Incluso si no está seguro de que califica, buscar orientación puede ser un primer paso importante.

Llame a la Línea de Ayuda de Catholic Charities al 1-888-744-7900.