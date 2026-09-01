Domino’s regala pizza a quienes compren en McDonald’s, Burger King y otros restaurantes

Domino’s lanzó una promoción poco común para presentar su nueva pizza personal: los clientes pueden obtenerla gratis después de comprar primero uno de varios productos emblemáticos de cadenas rivales como McDonald’s, Burger King, Taco Bell, Chick-fil-A y Chipotle.

Domino’s regalará hasta $1 millón en pizzas

La cadena anunció que entregará hasta $1 millón en pizzas gratuitas para celebrar el lanzamiento de ‘The Domino’, una nueva pizza personal estilo Detroit cuya forma está inspirada en el logotipo de la compañía, informó USA TODAY.

La promoción comenzó con el lanzamiento del producto el 31 de agosto y busca que los consumidores comparen la nueva pizza con algunos de los alimentos más conocidos de otras cadenas de comida rápida.

“Creemos que tiene lo necesario para convertirse en un producto icónico del menú, y queremos que los clientes la prueben y decidan por sí mismos”, declaró Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing de Domino’s.

Qué productos debes comprar para recibir una pizza gratis

Para participar, los consumidores primero tienen que adquirir uno de cinco productos específicos vendidos por competidores de Domino’s: una Big Mac de McDonald’s, una Whopper de Burger King, una Crunchwrap Supreme de Taco Bell, un Chicken Sandwich de Chick-fil-A o un burrito de Chipotle.

Después de realizar la compra, el cliente deberá subir una fotografía o comprobante de su recibo al sitio IsTheDominoWorthy.com.

Quienes cumplan con los requisitos recibirán por correo electrónico un código de promoción que podrán utilizar para obtener una pizza personal gratuita de Domino’s.

Sin embargo, la compañía aclaró que los códigos se distribuirán por orden de llegada y únicamente mientras haya existencias disponibles.

Por lo tanto, realizar una compra en alguna de las cadenas participantes no garantiza automáticamente recibir la pizza si los códigos promocionales ya se agotaron.

Así es la nueva pizza ‘The Domino‘

El producto que forma parte de la promoción es una pizza personal estilo Detroit diseñada con una apariencia similar a una ficha de dominó.

La pizza se prepara a mano con una masa tipo pan con sabor a mantequilla, cubierta con queso parmesano y horneada en un molde rectangular.

Posteriormente se agregan dos capas de queso, salsa y hasta tres ingredientes elegidos por el cliente. Antes de servirse, se termina con un condimento de ajo.

La pizza se corta en dos porciones, reforzando la apariencia de una ficha de dominó.

La promoción apuesta directamente contra sus competidores

La estrategia resulta inusual porque Domino’s está incentivando deliberadamente a los consumidores a gastar primero en restaurantes que compiten por el mismo mercado de comida rápida.

En lugar de pedir que los clientes abandonen inmediatamente a esas cadenas, la compañía quiere que prueben productos ampliamente reconocidos como la Big Mac, Whopper o Crunchwrap Supreme y posteriormente comparen esa experiencia con su nueva propuesta.

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