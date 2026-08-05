Domino’s Pizza te dará $5 por probar su nueva página web y aplicación

Domino’s quiere conocer la opinión de sus clientes sobre la renovación de su plataforma digital y, para lograrlo, decidió ofrecer una recompensa. Durante un tiempo limitado, quienes hagan un pedido en línea podrán recibir un cupón de $5 para utilizarlo en una compra posterior, como parte de una campaña para evaluar la experiencia de uso de su nuevo sitio web y aplicación móvil.

Así funciona la promoción

La cadena de pizzas anunció que cualquier cliente que realice un pedido elegible a través de su página web o aplicación entre el 3 y el 30 de agosto podrá obtener un cupón de $5 para usar en una compra digital durante la semana siguiente.

Los miembros del programa Domino’s Rewards encontrarán el descuento en la sección ‘My Deals’, mientras que quienes no formen parte del programa lo recibirán por correo electrónico.

Para participar únicamente es necesario hacer el pedido mediante los canales digitales oficiales de Domino’s, ya sea desde su sitio web o la aplicación móvil.

La empresa busca conocer la experiencia de los usuarios

La promoción forma parte del lanzamiento de una versión renovada del sitio web y la aplicación, rediseñados a principios de este año con una imagen más moderna y nuevas funciones orientadas a facilitar el proceso de compra.

Mark Messing, vicepresidente de marketing digital global de Domino’s, explicó que el objetivo principal no es únicamente incentivar los pedidos, sino recopilar opiniones de los usuarios para seguir mejorando la plataforma.

“Optimizamos nuestro sitio web y nuestra aplicación para hacerlos más audaces, brillantes, modernos y atractivos para los clientes, pero queremos escucharlos”, dijo Messing.

El directivo señaló que, al finalizar cada pedido en línea, los clientes tendrán la oportunidad de responder una breve encuesta sobre su experiencia de compra.

Dar tu opinión no es obligatorio

Aunque Domino’s invita a los consumidores a compartir comentarios sobre el funcionamiento de la nueva plataforma, la empresa aclaró que completar la encuesta no es un requisito para obtener el cupón de $5.

Aun así, Messing destacó la importancia de recibir retroalimentación de los usuarios.

“Al final de cada pedido en línea, los clientes tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios sobre su experiencia al realizar el pedido”.

“Aunque no es un requisito para recibir el cupón, nos encantaría saber qué funcionó para ellos y qué podríamos mejorar, porque sabemos que la opinión de los clientes es lo que más importa. Ganar un descuento en pizza por compartir tu opinión podría ser el trabajo extra más fácil de todos”, añadió.

Una empresa que apuesta por los pedidos digitales

Domino’s destacó que más del 85% de sus ventas minoristas en Estados Unidos durante 2025 se realizaron a través de canales digitales, lo que refleja la importancia que tiene su plataforma tecnológica para el negocio.

Fundada en 1960, la compañía se presenta como la cadena de pizzas más grande del mundo, con más de 22,500 tiendas distribuidas en más de 90 mercados.

En los cuatro trimestres concluidos el 14 de junio de 2026 registró ventas minoristas globales superiores a $20,600 millones.

Además, el 99% de sus establecimientos opera bajo el modelo de franquicia independiente.

Como parte de la renovación de su identidad visual, Domino’s mantendrá su tradicional logotipo, aunque actualizará los tonos de azul y rojo para ofrecer una imagen más vibrante.



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