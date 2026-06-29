Empleado de Domino’s Pizza se convierte en el pizzero más rápido del mundo

Un gerente de Domino’s Pizza hizo historia al preparar tres pizzas grandes en poco más de 31 segundos, una hazaña que le permitió obtener el título del pizzero más rápido del mundo durante una competencia internacional organizada por la cadena.

Preparó tres pizzas en solo 31.22 segundos

Richard Delcid, gerente de una sucursal de Domino’s en Manassas, Virginia, fue coronado como el ‘World’s Fastest Pizza Maker’ durante el Domino’s World Fastest Pizza Making Competition, celebrado el mes pasado en Las Vegas.

El empleado logró elaborar tres pizzas grandes en 31.22 segundos, tiempo con el que superó al resto de los participantes y se quedó con el campeonato.

Como premio recibió $5,000, un trofeo y un cinturón de campeón, entregados por el director ejecutivo de Domino’s, Russell Weiner.

Al conocer su victoria, Delcid declaró: “Esta competencia no se trata solo de velocidad, sino de ofrecer calidad bajo presión, tal como lo hacemos todos los días en nuestras tiendas”.

“Años de trabajo duro y práctica hicieron posible este momento, y estoy increíblemente orgulloso de lo que logré”, añadió.

Una competencia con más de cuatro décadas de historia

El concurso se realiza desde 1982 y pone a prueba la rapidez y precisión de los participantes.

Los competidores deben preparar desde cero una pizza de pepperoni, una de champiñones y una de queso, estirando la masa manualmente antes de agregar la salsa y los ingredientes.

Además de la velocidad, los jueces califican aspectos como el manejo de la masa y la salsa, la cantidad correcta de ingredientes y su colocación sobre la pizza.

Actualmente, Domino’s opera más de 22,300 sucursales en todo el mundo.

Comenzó trabajando mientras estudiaba la preparatoria

La historia de Richard Delcid dentro de Domino’s comenzó en 2012, cuando aún cursaba la preparatoria.

Ingresó como empleado de medio tiempo colocando publicidad en puertas y atendiendo a clientes.

En entrevista con WUSA-TV, recordó que ese trabajo cambió el rumbo de su vida.

“Simplemente me sacó de las calles. Para no juntarme con las personas equivocadas.”

Gracias a su desempeño fue ascendiendo hasta convertirse en gerente general en 2015.

Su jefe, Robert Donner, propietario de la sucursal donde trabaja Delcid, aseguró que desde el principio notó algo diferente en él.

“Simplemente había algo especial en él”.

Domino’s reconoce el talento de sus empleados

Para Frank Garrido, vicepresidente ejecutivo de Domino’s, el campeonato refleja el nivel de preparación de los trabajadores de la compañía.

“La competencia World’s Fastest Pizza Maker celebra el increíble talento y la dedicación de nuestros Dominoids, que hacen que lo imposible parezca fácil.”

También destacó: “La velocidad y precisión que demostraron son simplemente asombrosas y reflejan los altos estándares que mantenemos todos los días”.

“Nuestros franquiciatarios cuentan con algunos de los mejores pizzeros del mundo y no podríamos estar más orgullosos de nombrar a Richard como nuestro campeón de 2026”, añadió Garrido.

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