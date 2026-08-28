Hombre apuñala a trabajador del MTA tras ser confrontado por orinar en el metro de Times Square

Un trabajador del Metropolitan Transportation Authority (MTA) fue apuñalado en el brazo después de confrontar a un hombre que presuntamente estaba orinando en uno de los andenes del metro de Times Square, en Manhattan, informaron las autoridades.

De acuerdo con el New York Post, el violento incidente ocurrió el lunes alrededor de las 10:30 p.m. (ET), cuando el empleado, de 30 años, realizaba labores de limpieza en la concurrida estación. De acuerdo con la policía y fuentes de las fuerzas del orden, el trabajador reprendió al hombre luego de verlo orinar en el andén.

La reacción del pasajero fue inmediata y, según las autoridades, desproporcionada. El individuo habría comenzado una pelea física con el trabajador antes de sacar un arma blanca y herirlo en el brazo izquierdo.

La agresión le provocó un corte considerable, por lo que el empleado tuvo que recibir atención médica. Fue trasladado al Bellevue Hospital, donde inicialmente permaneció en condición estable. El trabajador, que forma parte de la plantilla del MTA desde julio de 2023, fue dado de alta posteriormente. La agencia de transporte confirmó que para el jueves, se encontraba recuperándose tras recibir tratamiento por la lesión.

?WANTED FOR AN ASSAULT: On Monday, August 24, 2026, at approximately 10:30 P.M., a 30-year-old male MTA employee was on-duty and stationed on the platform at the 42-Street Times Square subway station, in the confines of the MTS Precinct/Transit District 1, when an unidentified? pic.twitter.com/w1ljmvSWVR — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 27, 2026

El sospechoso sigue prófugo

Mientras el trabajador se recupera, el hombre señalado como responsable continúa en libertad. La policía de Nueva York difundió imágenes de las cámaras de vigilancia del sistema de transporte con la esperanza de que algún ciudadano pueda reconocerlo y aportar información que permita localizarlo.

Las imágenes muestran al sospechoso con gafas y barba de candado, mientras lleva una mochila. Después del ataque, habría abordado un tren de la línea 1 en dirección sur.

La investigación permanece abierta y los detectives revisan las grabaciones de seguridad para reconstruir los movimientos del individuo después de la agresión. El hecho de que haya sido registrado por las cámaras podría resultar clave para identificarlo.

El ataque vuelve a poner bajo los reflectores la vulnerabilidad de los trabajadores del sistema de transporte de NYC, quienes mantienen sus labores diariamente en estaciones con una enorme afluencia de pasajeros, particularmente en puntos turísticos y de conexión como Times Square.

MTA condena el ataque

Bill Amarosa Jr., vicepresidente ejecutivo de subterráneos del MTA, condenó la agresión y calificó de inaceptable que un trabajador fuera atacado mientras cumplía con sus responsabilidades.

“Es inaceptable que alguien ataque a un trabajador del transporte que está haciendo su trabajo”, señaló Amarosa en un comunicado, al tiempo que destacó que el empleado aparentemente se está recuperando con rapidez.

El funcionario también reconoció el trabajo de la policía y subrayó que las cámaras del sistema captaron al presunto agresor. El material podría convertirse en una pieza fundamental para que los investigadores logren ubicarlo.

El NYPD solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al sospechoso. Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con la línea Crime Stoppers.

Los informantes pueden llamar al 1-800-577-TIPS (8477). Para recibir atención en español, está disponible el 1-888-57-PISTA (74782).

También existe la posibilidad de enviar información a través del portal oficial de Crime Stoppers del NYPD o mediante la cuenta de la policía dedicada a recibir pistas en X.

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