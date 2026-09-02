Alarma en el metro de NYC: mujer intenta llevarse a una niña de 6 años y el NYPD la busca

Una mujer es buscada por la policía de la ciudad de Nueva York (NYPD) después de que presuntamente intentó llevarse a una niña de 6 años dentro de una estación del metro en Manhattan. El hecho ocurrió a plena luz del día y terminó cuando la madre de la menor logró recuperar a su hija antes de que la sospechosa pudiera abandonar la estación con ella.

De acuerdo con información de AMNY, el incidente se registró alrededor de las 12:30 p.m. del miércoles 29 de julio, en la estación Inwood-207th Street, en el norte de Manhattan, por donde circula la línea A.

De acuerdo con información difundida por el NYPD, la menor se encontraba con su madre, de 36 años, mientras ambas atravesaban el área de los torniquetes. Fue entonces cuando una mujer se acercó por detrás y sujetó a la niña del brazo.

?WANTED FOR ATTEMPTED KIDNAPPING: On Wednesday, July 29, 2026, at approximately 12:30 PM, at the Inwood 207 Street Train Station mezzanine, confines of the 34 Precinct, a 6-year-old female victim accompanied by her 36-year-old mother was approached from behind by an unidentified? pic.twitter.com/4ri7JWiwdi — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 2, 2026

La sospechosa habría intentado apartar a la pequeña de su madre para llevársela. La reacción de la mujer fue inmediata: comenzó a gritar y consiguió jalar a su hija para ponerla nuevamente a salvo y atravesar el torniquete.

La intervención de la madre frustró el intento y evitó que la sospechosa pudiera sacar a la niña de la estación.

La menor no sufrió lesiones físicas como consecuencia del incidente. Según las autoridades, fue evaluada por personal de los servicios médicos de emergencia en el lugar.

El episodio provocó una rápida movilización policial. La mujer que habría intentado llevarse a la niña logró escapar de la estación y abordó un tren A con dirección al sur de Manhattan.

La madre consiguió una fotografía de la sospechosa

Antes de que la mujer desapareciera, la madre logró tomarle una fotografía. Esa imagen fue posteriormente entregada a integrantes del 34th Precinct y del Transit District 3 del NYPD y ahora forma parte de la investigación.

La policía difundió la imagen con la intención de que algún pasajero o residente de la zona pueda reconocer a la sospechosa y aportar información que permita localizarla.

Las autoridades describieron a la mujer como una persona de aproximadamente 5 pies y 2 pulgadas de estatura (unos 1.57 metros). Al momento del incidente llevaba un sombrero azul, gafas de sol y una camiseta blanca y negra.

Por ahora, la identidad de la sospechosa no ha sido revelada y la investigación continúa abierta.

El NYPD pide ayuda para identificarla

El NYPD solicitó la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre el caso. Debido a que la sospechosa escapó a bordo de un tren A, los investigadores también podrían estar interesados en testimonios de pasajeros que hayan viajado en esa dirección poco después del incidente.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera confidencial con Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS. Para recibir atención en español está disponible el número 888-57-PISTA.

También es posible enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers del NYPD o mediante la cuenta de X @NYPDTips. La policía recordó que las llamadas y mensajes son confidenciales.

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