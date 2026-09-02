Detienen a banda delictiva que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

Una banda delictiva francesa tenía como objetivo capturar a Kylian Mbappé, así como a un grupo de millonarios, según informó el diario Le Parisien.

Clement L, de 18 años de edad, es el nombre del delincuente que figuraba como cabecilla de la organización. De acuerdo a los reportes, dicha banda criminal se vincula con una serie de allanamientos de morada violentos y proyectos de secuestro en localidades francesas.

Fue puesto en encarcelamiento y puesto en estricto régimen de aislamiento y un cómplice está en libertad bajo control judicial.

El delincuente ya contaba con varios cargos incluían violación, proxenetismo y otro caso de robo en banda organizada. Clemente L también daba órdenes, desde la prisión, a su red criminal a través de la aplicación Snapchat, bajo el alias de “Lester Z”.

?INFO LE PARISIEN | En prison pour vol en bande organisée et proxénétisme, un jeune homme de 18 ans projetait de s’en prendre à 26 personnes



Cette bande projetait d’enlever et d’agresser des chefs d’entreprise, mais aussi un rappeur et? le footballeur Kylian Mbappé



??? pic.twitter.com/GYzxRCmgVx — Le Parisien (@le_Parisien) September 2, 2026

Delicuentes tenían dirección de Kylian Mbappé y 25 locaciones más

Los funcionarios incautaron dos teléfonos celulares al detenido y encontraron que guardaba la dirección de Kylian Mbappé como una de las figuras más reconocidas.

Entre las direcciones guardadas se encontraban la de un conocido rapero, figuraban cantantes, joyeros, empresarios, un mayorista chino y un mayorista de carne supuestamente millonario.

En sus declaraciones judiciales, el joven admitió la gravedad de los hechos, aunque intentó rebajar su papel asegurando que solo actuaba como intermediario, informó Le Parisien.

La investigación contra Clément L., de origen francosuizo, se inició a raíz de un intento de asalto contra un relojero de la localidad de Neuilly-sur-Seine (en la periferia de París).

El 25 de abril, tres falsos repartidores acudieron a su domicilio con una caja vacía, pero el comerciante sospechó y no abrió la puerta. Días después, el 4 de mayo, la misma víctima sufrió un atraco en su tienda en el que dos hombres armados se llevaron once relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros.

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