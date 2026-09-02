Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, condenado a pagar $17,000 dólares por conducir en estado de ebriedad

Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, fue condenado en Gran Canaria, España, por un delito contra la seguridad vial después de ser detenido conduciendo bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la cadena ESPN, el jugador reconoció los hechos en un juicio rápido y deberá pagar una multa de $17,000 dólares. A la condena, se suma la pérdida de su permiso de conducir durante ocho meses.

Raúl Asencio, condenado a la retirada del carné de conducir durante 8 meses y una multa de 120 euros diarios durante 4 meses por conducir bajo los efectos del alcohol



El futbolista dio positivo en consumo de alcohol el pasado día 16 de agosto en un control de tráfico en San? pic.twitter.com/7DL0uN2sea — RNE Deportes (@RNEdeportes) September 2, 2026

El incidente ocurrió el pasado 16 de agosto, a las 6:30 de la mañana, cuando Asencio fue sometido a un control de alcoholemia mientras manejaba un vehículo modelo Porsche Macan.

Según fuentes consultadas por ESPN, el futbolista dio 0,90 mg/l en la primera prueba y 0,88 mg/l en la segunda, cuadruplicando la tasa permitida.

Tras admitir los hechos ante la autoridad judicial, una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria confirmó que se le impuso una multa de más de $100 diarios durante cuatro meses, además de la retirada temporal del carnet de conducir.

El Real Madrid, informado del caso, evitó pronunciarse públicamente, aunque una fuente del club aseguró que será sancionado conforme al código disciplinario interno.

Asencio, de 23 años, atraviesa además un periodo de recuperación por una lesión muscular en el recto femoral derecho sufrida el 30 de julio.

El parte médico del club indicó que estaba “pendiente de evolución”, y las previsiones apuntaban a que podría reintegrarse al equipo a mediados de septiembre. Todavía no ha debutado oficialmente bajo la dirección de José Mourinho.

La temporada pasada, Asencio jugó 34 partidos en todas las competiciones. 23 encuentros fueron en LaLiga, ocho en la Champions League, uno en la Copa del Rey, dos en la Supercopa, sumando 2.514 minutos.

El central anotó dos goles en LaLiga y repartió una asistencia en la Champions League. Recibió nueve tarjetas amarillas y una roja en la Copa de Europa.



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