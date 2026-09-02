La cara de Trump llega a las monedas de un dólar de EE.UU.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó este miércoles a distribuir una moneda conmemorativa de un dólar que lleva el rostro de Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

La pieza ya está disponible para coleccionistas, pero también circula como moneda de curso legal. La institución incluso recomendó a los ciudadanos revisar el cambio que reciben para comprobar si alguno de estos ejemplares llega a sus manos.

El diseño presenta un retrato serio del presidente junto a la palabra “Libertad”, las fechas 1776-2026 y el lema nacional estadounidense, “En Dios confiamos”.

Para los coleccionistas, la Casa de la Moneda ofrece paquetes de 25 monedas por $61 dólares y de $100 unidades por $154,50 dólares.

La emisión marca un cambio respecto de una larga tradición estadounidense que ha evitado representar a personas vivas en su moneda. La medida forma parte de los esfuerzos de la Administración Trump por colocar al presidente en el centro de las conmemoraciones del aniversario número 250 del país.

Trump también aparece en otras piezas oficiales

La moneda no es la única iniciativa que incorpora la imagen del presidente a elementos oficiales vinculados con el aniversario estadounidense.

Desde el 8 de agosto, el Departamento de Estado comenzó a expedir pasaportes conmemorativos que también incluyen el rostro de Trump.

La presencia del presidente en estos artículos ha provocado críticas de legisladores demócratas, que consideran que la Administración está colocando excesivamente a Trump en las celebraciones nacionales.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, utilizó precisamente la nueva moneda para cuestionar las prioridades económicas del Gobierno.

“Los estadounidenses no pueden costearse lo básico: alimentos, vivienda o atención médica. Entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump? Intentando poner su cara en cada superficie plana que encuentra”, afirmó en redes sociales.

Una excepción a siglos de tradición

La aparición de Trump en una moneda estadounidense resulta especialmente llamativa por las restricciones históricas sobre la representación de personas vivas en el dinero del país.

En 1866, el Congreso prohibió que el retrato de una persona viva apareciera en billetes, bonos o valores, después de que un funcionario del Departamento del Tesoro encontrara su imagen en un billete de cinco centavos.

Décadas después, en 2020, Trump firmó una ley bipartidista que autorizó al Departamento del Tesoro a emitir monedas de un dólar con diseños emblemáticos relacionados con el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026.

El mandatario también ha propuesto crear un billete de $250 dólares con su retrato, una iniciativa que enfrentaría mayores obstáculos legales al tratarse de un billete y que, de concretarse, convertiría a Trump en la primera persona viva en aparecer en un billete estadounidense en siglos.

La nueva moneda de un dólar, mientras tanto, ya forma parte de la circulación y de las conmemoraciones oficiales del aniversario de la independencia estadounidense.

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