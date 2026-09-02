Lo que nadie te dice del café descafeinado: ¿cuánta cafeína tomas sin darte cuenta?

El café descafeinado es un aliado para las personas que desean mantener a raya la cafeína y conservar los niveles de energía sin impulsos adicionales. Pero, ¿cuál es la garantía de que realmente está libre de cafeína?

Los expertos aseguran que, aunque el café descafeinado tiene un porcentaje muy inferior al café regular, no está libre de cafeína.

Ni con la mejor tecnología actual podemos quitar toda la cafeína al grano de café. Le sacan la gran mayoría, pero siempre queda un poquito. Así que tu café descafeinado nunca fue cero cafeína, destacan los expertos de Khaley, café funcional de especialidad.

En términos sencillos, una taza de café normal tiene aproximadamente 95 mg de cafeína, mientras que el descafeinado tiene aproximadamente 15 mg de cafeína.

Aunque se trata de un porcentaje considerablemente menor, nunca llegará a cero. De hecho, la norma internacional para que un café sea denominado descafeinado es que debe quitarse el 97% de la cafeína de un grano.

¿Qué quiere decir esto para un consumidor? Que si tomas varias tazas de café descafeinado pensando que no te hace nada, lo cierto es que al beber más de esa cantidad —unas 5 o 6 tazas— ya estarías consumiendo el equivalente a un café normal.

¿Cómo se le quita la cafeína al café?

Hay cuatro formas conocidas para restar la cantidad de cafeína al café:

Disolventes orgánicos

Hay dos formas de aplicar los disolventes orgánicos: el método directo e indirecto. Se trata de la técnica industrial más común y económica, donde se utilizan sustancias como el cloruro de metileno o el acetato de etilo (que también puede obtenerse de la caña de azúcar) para atrapar y disolver la cafeína del grano de café de forma eficiente. Este método, además de ser el más popular, es considerado por algunos como el más delicado debido a los compuestos utilizados.

Proceso con agua (Swiss Water Process)

Con este método solo se usa agua y carbón. Se sumergen los granos en agua caliente y se utiliza carbón activado para retener únicamente la cafeína, logrando preservar de forma excelente el perfil sensorial y aromático del café de especialidad.

Dióxido de carbono supercrítico (CO₂ supercrítico)

Se trata de la última tecnología que utiliza CO₂ a alta presión, en un estado entre líquido y gas, para extraer exclusivamente la cafeína sin dejar residuos químicos, aunque requiere equipos muy costosos para su producción de alta gama.

Extracción clásica de laboratorio

Incluye técnicas como la extracción Soxhlet o la extracción líquido-líquido con disolventes. Sin embargo, esto es más común en el ámbito académico y de investigación para aislar compuestos, ya que se hace a pequeña escala y no con fines comerciales.

Si eres un asiduo consumidor de café, con esta información de los niveles de cafeína , puedes tomar las mejores decisiones.

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