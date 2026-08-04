¿Cómo tomar café sin dañar tus dientes? Datos clave y hábitos de cuidado diario

El café es una de las bebidas más populares del mundo y un ritual matutino para aumentar la energía o disfrutar de un momento de tranquilidad. Esta bebida de color fuerte y oscuro puede manchar los dientes y, aunque cepillarlos parece lo más obvio, los expertos hacen sencillas recomendaciones para no dañar el esmalte.

¿Por qué el café mancha los dientes?

Los expertos de CafeKhaley, una marca de café funcional de especialidad, explican que el café tiene un nivel de acidez de cinco en la escala de pH.

“Esta acidez es suficiente para ablandar temporalmente tu esmalte. Además, el café tiene pigmentos naturales muy fuertes”, advierten.

Por esta razón, al hacer contacto con tus dientes, abre los poros microscópicos, dejando entrar los pigmentos que se adhieren a la superficie y creando ese típico tono amarillo.

¿Cómo ocurre la desmineralización de los dientes?

Los niveles de acidez del café se ubican en un pH de 5.0, lo que significa que es mucho más ácido que el pH de la boca, el cual está alrededor de 7.0 (es decir, un estado neutro, ni ácido ni alcalino).

Los expertos de ORL Cares explican que cuando el ambiente bucal baja a un pH de 5.5 o menos, “los minerales que mantienen los dientes fuertes comienzan a salir de ellos”.

Sin embargo, el café no es la única bebida ácida. Por ejemplo, las aguas saborizadas, las bebidas cítricas y los refrescos tienen un pH de entre 2.0 y 3.5. Además, algunas pastas de dientes han llegado a registrar un pH de 4.22.

Claves para proteger tu esmalte al tomar café

Hay tres sencillas recomendaciones para preservar el esmalte de tus dientes:

Evita lavar los dientes inmediatamente antes o después de consumir tu café. Sobre todo, no frotes los dientes con el cepillo haciendo fuerza. La recomendación es esperar aproximadamente 30 minutos . La razón para esperar este tiempo es que el café ablanda tu esmalte momentáneamente y, si te cepillas de inmediato, puedes desgastar los dientes e impregnar aún más el pigmento.

antes o después de consumir tu café. Sobre todo, no frotes los dientes con el cepillo haciendo fuerza. La recomendación es esperar aproximadamente . La razón para esperar este tiempo es que el café ablanda tu esmalte momentáneamente y, si te cepillas de inmediato, puedes e impregnar aún más el pigmento. Toma un vaso de agua después de terminar tu café. Los expertos aseguran que esto ayuda a retirar los pigmentos que hayan quedado y ayuda a estabilizar el pH de tu boca. Una vez pasados unos 30 minutos, sí puedes cepillarte como lo haces regularmente.

después de terminar tu café. Los expertos aseguran que esto ayuda a que hayan quedado y ayuda a de tu boca. Una vez pasados unos 30 minutos, sí puedes cepillarte como lo haces regularmente. Aplica estos pasos también cuando tomes café con leche, latte o capuchino.

Incorporar estas sencillas rutinas en tu vida diaria ayuda a mantener los dientes blancos y evitar daños en el esmalte.

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