Propuesta busca aumentar hasta $2,400 al año los pagos del Seguro Social a jubilados

Millones de beneficiarios del Seguro Social podrían recibir $200 adicionales cada mes, equivalentes a $2,400 al año, si el Congreso aprueba una propuesta respaldada por el senador Bernie Sanders. Sin embargo, el incremento todavía no ha sido autorizado y no existe una fecha para que comiencen esos pagos.

El aumento sería adicional al COLA

La iniciativa, conocida como ‘Bernie Bump’, forma parte de la Social Security Expansion Act, presentada por Sanders en febrero de 2025.

El plan contempla agregar $200 mensuales a los beneficios que actualmente reciben las personas cubiertas por el programa.

El incremento no sustituiría el ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA.

Los beneficiarios recibirían los $2,400 adicionales al año además de su pago regular y de los aumentos por inflación que correspondan.

Aunque los jubilados estarían entre los principales beneficiados, el proyecto tiene un alcance mayor.

De aprobarse, el aumento también llegaría a quienes reciben el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y beneficios para sobrevivientes.

También cambiaría la manera de calcular el COLA

La propuesta no se limita a incrementar los cheques. También busca modificar el indicador utilizado para determinar los futuros ajustes por costo de vida.

Actualmente se utiliza una medición de inflación que el proyecto propone sustituir por el Índice de Precios al Consumidor para Personas Mayores.

Este indicador otorga mayor importancia a gastos como atención médica y medicamentos recetados, que suelen representar una proporción considerable del presupuesto de los adultos mayores.

Para financiar la expansión, el proyecto propone volver a aplicar impuestos de nómina del Seguro Social a los ingresos superiores a $250,000.

De acuerdo con la oficina de Sanders, 91% de los hogares que ganan $250,000 o menos no enfrentarían un aumento de impuestos bajo este esquema.

Sanders advierte sobre posibles recortes al Seguro Social

El proyecto aparece en momentos en que el Seguro Social enfrenta problemas financieros a largo plazo.

The Independent señala que los fondos fiduciarios del programa podrían agotarse en 2032 si el Congreso no toma medidas, lo que abriría la puerta a reducciones generalizadas de los beneficios.

Sanders advirtió sobre ese riesgo en una carta enviada a sus colegas el 3 de agosto.

“Si el Congreso no actúa dentro de los próximos seis años, los beneficios del Seguro Social se reducirán en 22%. Tenemos la obligación con el pueblo estadounidense de asegurarnos de que eso nunca suceda”, escribió el senador.

“De igual importancia, tenemos la responsabilidad de decirle al pueblo estadounidense exactamente cuál es nuestra posición. Los estadounidenses merecen saber no solo cómo extenderemos la solvencia del Seguro Social, sino cómo abordaremos la crisis de jubilación que enfrentan millones de adultos mayores en la actualidad”.

Los $200 mensuales todavía no están aprobados

Por ahora, ningún beneficiario está recibiendo el llamado ‘Bernie Bump’.

La Social Security Expansion Act continúa siendo una propuesta y tendría que ser aprobada por el Congreso y promulgada antes de que puedan comenzar los pagos adicionales.

Tampoco existe una fecha programada para implementar el aumento. Mientras el proyecto no se convierta en ley, los beneficiarios continuarán cobrando conforme a las reglas actuales del Seguro Social y recibiendo los ajustes COLA que correspondan.

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