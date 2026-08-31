Pagos del Seguro Social llegan este 1 y 3 de septiembre

La Administración del Seguro Social (SSA) realizará dos tipos de pagos durante los primeros días de septiembre. El martes 1 recibirán dinero los beneficiarios de SSI, mientras que el jueves 3 será el turno de ciertos beneficiarios del Seguro Social.

Más de 75 millones de personas recibieron beneficios del Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o ambos programas durante julio, de acuerdo con los datos más recientes de la SSA citados por Newsweek.

De ese total, aproximadamente 71.3 millones cobraron beneficios del Seguro Social, incluidos jubilados, sobrevivientes y cónyuges.

Quién recibe pago el martes 1 de septiembre

El primer depósito de septiembre corresponde a los beneficiarios de SSI. Este programa está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados y sigue un calendario diferente al de los pagos regulares de jubilación.

El SSI normalmente se entrega el primer día de cada mes. Como el 1 de septiembre de 2026 cae en martes y no es un feriado federal, el pago se realizará ese mismo día.

Es importante distinguirlo de los beneficios de jubilación: quienes reciben únicamente Seguro Social por retiro no recibirán necesariamente dinero el 1 de septiembre.

Quién recibe pago el jueves 3 de septiembre

El segundo grupo cobrará el jueves 3. Esa fecha corresponde a quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997.

También recibirán su pago del Seguro Social el 3 de septiembre las personas que cobran simultáneamente Seguro Social y SSI.

En estos casos, el pago de SSI llegará por separado el martes 1, mientras que la parte correspondiente al Seguro Social será depositada el jueves 3.

Cuándo llegan los demás pagos de septiembre

La mayoría de los jubilados, sobrevivientes, cónyuges y otros beneficiarios siguen un calendario basado en su fecha de nacimiento.

Quienes nacieron entre el día 1 y el 10 recibirán su pago el miércoles 9 de septiembre.

Los nacidos del 11 al 20 cobrarán el miércoles 16, mientras que las personas con cumpleaños entre el 21 y el 31 recibirán el depósito el miércoles 23.

Este sistema escalonado permite a la SSA distribuir millones de pagos a lo largo del mes.

Cuánto puede recibir un jubilado en 2026

El monto depende principalmente del historial de ingresos y de la edad en que una persona comienza a cobrar.

En 2026, el beneficio máximo para quien solicita la jubilación a su edad plena es de $4,152 mensuales.

Quienes comienzan a los 62 años pueden recibir un máximo de $2,969, mientras que quienes esperan hasta los 70 pueden alcanzar hasta $5,181 al mes.

Sin embargo, esos máximos no representan lo que recibe la mayoría. En julio de 2026, el trabajador jubilado promedio cobró $2,085.98 mensuales.

Considerando a todos los beneficiarios del Seguro Social –jubilados, cónyuges, sobrevivientes y personas con discapacidad– el promedio fue de $1,940.08.

La SSA calcula la jubilación utilizando los 35 años de mayores ingresos del trabajador, ajustados para reflejar los cambios salariales a través del tiempo.

Solicitar antes de la edad plena reduce permanentemente el pago mensual, mientras que esperar puede aumentarlo hasta los 70 años.

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