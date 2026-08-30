Seguro Social: cuánto reciben los que se jubilan a los 62, 67 o 70 años

Elegir cuándo comenzar a cobrar el Seguro Social puede cambiar considerablemente el ingreso mensual durante la jubilación. Las diferencias entre solicitar los beneficios a los 62, 67 o 70 años pueden superar los $1,600 mensuales, según los datos recopilados por FinanceBuzz.

A los 62 años: alrededor de $1,424 al mes

Quienes comienzan a recibir el Seguro Social a los 62 años, la edad más temprana permitida, obtienen en 2026 un beneficio estimado de aproximadamente $1,424 mensuales.

Sin embargo, solicitarlo tan pronto tiene una consecuencia permanente. De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), el pago puede ser hasta 30% menor que el que correspondería al esperar hasta la edad plena de jubilación.

Para las personas nacidas en 1960 o después, esa edad plena es de 67 años.

Aun así, jubilarse a los 62 puede resultar necesario para quienes ya no pueden continuar trabajando por razones de salud, tienen pocos ahorros o carecen de otras fuentes de ingreso.

FinanceBuzz señala que también podría ser una alternativa para personas con condiciones médicas que probablemente reduzcan su expectativa de vida.

A los 67 años: los pagos pueden superar los $2,500

Los datos más recientes citados por FinanceBuzz sitúan el beneficio mensual promedio de los jubilados de 67 años en $2,279.

El medio señala además que quienes esperan específicamente hasta los 67 años para solicitar sus beneficios pueden recibir alrededor de $2,511 mensuales.

Para muchos trabajadores, alcanzar esta edad significa evitar la reducción aplicada por reclamar anticipadamente y recibir el beneficio completo correspondiente a su historial laboral.

Sin embargo, no todas las personas pueden esperar. Gastos elevados, falta de ahorros u otras necesidades económicas pueden obligarlas a empezar a cobrar antes.

Otra posibilidad es aplazar todavía más la solicitud.

Quienes puedan sostenerse con otros ingresos pueden esperar hasta los 68, 69 o 70 años, aumentando permanentemente su beneficio mensual durante ese periodo.

A los 70 años: hasta $3,031 mensuales

Según FinanceBuzz, el beneficio promedio entre todos los jubilados de 70 años es de $2,275 mensuales.

No obstante, quienes efectivamente esperan hasta esa edad para comenzar a cobrar pueden alcanzar aproximadamente $3,031 al mes.

La SSA establece que los beneficios aumentan 8% por cada año que se retrasa la solicitud después de alcanzar la edad plena de jubilación y hasta cumplir 70 años.

Esperar puede proporcionar un ingreso mensual considerablemente mayor durante el resto de la vida.

Pero también existe un costo: durante esos años la persona deja de recibir pagos que ya podría haber reclamado.

Para quienes fallecen antes o poco después de cumplir 70 años, retrasar el beneficio podría significar haber dejado sin cobrar una cantidad importante.

Además, no existe ventaja económica por esperar más allá de los 70. Una vez alcanzada esa edad, el beneficio mensual ya no continúa aumentando por retrasar la solicitud.

No existe una edad correcta para todos

Aunque muchos especialistas recomiendan esperar tanto como sea posible para maximizar el cheque mensual, la decisión depende de salud, ahorros, gastos y otras fuentes de ingreso.

La SSA dispone de una calculadora en línea para estimar cuánto podría recibirse dependiendo de la edad elegida.

FinanceBuzz también recomienda considerar asesoría financiera antes de decidir, ya que una elección tomada a los 62, 67 o 70 años puede afectar los ingresos durante toda la jubilación.

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