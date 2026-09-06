Grave accidente en autopista de Queens deja a un joven en estado crítico

Un joven menor de edad sufrió heridas graves en el cráneo al ser expulsado de un vehículo volcado en violento accidente en la autopista Cross Island Parkway en Queens, el sábado en la noche.

Un pasajero de 19 años fue llevado de urgencia al NewYork-Presbyterian Queens en estado crítico luego del accidente que tuvo lugar cerca de las 9:15 de la noche.

De acuerdo con los detectives, un conductor de 19 años, tras el volante de un Toyota Camry 2020, circulaba en dirección norte por la autopista Cross Island Parkway cuando trató de incorporarse del carril izquierdo al del centro, perdió el control del vehículo y se embistió con la parte de atrás de un Honda Accord 2008. El Camry se volcó posteriormente después del golpe.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los dos pasajeros del Camry, un chico de 16 años y un joven de 19 años, salieron despedidos del vehículo hacia la carretera. El mayor sufrió lesiones leves y fue llevado al hospital NewYork-Presbyterian Queens en condición estable.

El mencionado conductor del Camry, de 19 años, y otro pasajero de 18 años fueron transportados con lesiones leves y su estado es estable, informó ABC 7 NY.

Asimismo, el conductor de Honda Accord, de 42 años, también tuvo heridas leves y fue llevado al Hospital Jacobi. Una mujer de 36 años que estaba en el Accord resultó ilesa.

No se han hecho arrestos al respecto. En este sentido, la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico del Departamento de Policía de Nueva York está investigando el choque.

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