Gabriel Martinelli es traspasado al Al Hilal por $65 millones, récord para el Arsenal

El Arsenal confirmó este jueves el acuerdo definitivo para el traspaso del extremo brasileño Gabriel Martinelli al Al Hilal de la Liga Profesional Saudí por un monto de $65 millones de dólares, una cifra que convierte la operación en la venta más costosa en la historia de la institución londinense.

El atacante de 25 años pone fin a un ciclo de siete temporadas en el conjunto ‘Gunner’, club al que arribó en 2019 procedente del Ituano del balompié brasileño. A lo largo de su estancia en la capital británica, Martinelli disputó un total de 278 compromisos oficiales en los que registró 62 anotaciones y 32 pases de gol, además de conquistar los títulos de la Premier League, la FA Cup y la Community Shield.

La reestructuración de la plantilla dirigida por Mikel Arteta, acentuada con las incorporaciones de Christos Tzolis, Eberechi Eze y Noni Madueke en la zona ofensiva, propició la salida del internacional brasileño, sumada a la reciente marcha del belga Leandro Trossard al Beşiktaş turco. Con este movimiento, el Arsenal supera el récord previo de traspaso del club, que ostentaba la venta del británico Alex Oxlade-Chamberlain al Liverpool por $38 millones.

Por su parte, el Al Hilal suma su segundo fichaje más elevado en la historia de la entidad, únicamente por detrás del desembolso realizado en su momento por Neymar Jr., mientras que el Arsenal equilibra sus balances financieros tras registrar un gasto superior a los $200 millones (€200 millones) en el actual mercado estival.

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