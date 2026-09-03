Mark Sánchez planea declararse culpable en juicio por pelear contra un conductor

Mark Sánchez, exjugador de NFL y ex-analista de FOX, planea declararse culpable en el juicio por pelearse con un conductor de camiones en las inmediaciones de un hotel en 2025.

El asesor legal de Sánchez afirmó que están trabajando en un acuerdo y esperan “cerrar este capítulo”.

“Este es un avance positivo. Estamos ultimando un acuerdo con la fiscalía que abre el camino para resolver el caso del estado. También nos alientan las conversaciones constructivas que se están llevando a cabo sobre el asunto civil relacionado. Hay un impulso real para cerrar este capítulo”, declaró Nick Sanchez Jr., hermano y asesor legal de Mark Sanchez.

Sánchez se enfrenta a un cargo por agresión grave, además de tres cargos por delitos menores, por lo que los fiscales han descrito como una pelea por un lugar de estacionamiento.

Ex-Jets QB Mark Sanchez to plead guilty in 2025 attack on grease truck driver that left him badly injured https://t.co/U3ojyqe0eX pic.twitter.com/TnjjutaeIt — New York Post (@nypost) September 3, 2026

Fiscalía afirma tener conversaciones positivas con Mark Sánchez

La Fiscalía también se pronunció y aseguró que han tenido conversaciones de avance con el entorno de Mark Sánchez.

“Nos complace haber mantenido conversaciones constructivas y profesionales con el equipo del Sr. Sánchez”, declaró en un comunicado el abogado Matt Golitko, representante de Tole. “Nuestras conversaciones han sido productivas y estamos avanzando positivamente hacia un acuerdo que permitirá a las partes seguir adelante. El Sr. Tole valora el progreso alcanzado y espera una resolución amistosa”.

De acuerdo a los informes policiales, Sánchez olía a alcohol y luego abordó a Tole, quien había estacionado su camioneta en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis.

Tole alega en su demanda que Sánchez entró en la camioneta sin permiso, luego lo bloqueó físicamente y lo empujó, tras lo cual Tole roció a Sánchez con gas pimienta.

Según las autoridades, Tole sacó un cuchillo para defenderse. Sánchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, mientras que Tole sufrió una laceración en el rostro, según una declaración jurada de la policía.

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