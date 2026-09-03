Cam Schlittler brilló ante Angels y sigue la pelea por el Cy Young

Cam Schlittler sigue firme en su pelea por el Cy Young de la Liga Americana tras su brillante salida de este miércoles frente a Los Angeles Angels.

Schlittler lanzó 8.0 entradas, 1 carrera permitida, 2 hits recibidos y 9 ponches recetados. La única carrera que recibió fue producto de un jonrón de Vaughn Grissom en el séptimo episodio.

El derecho de los Yankees de Nueva York tiene un récord de 12-6 con una efectividad de 2.04 y 210 ponches en 29 apariciones esta temporada. Se fue sin decisión de esta apertura tras la victoria de los Yankees en entradas extra 6-3.

Tras la salida, el as de los Yankees está primero en efectividad, tercero en ponches, primero en innings lanzados, primero en efectividad ajustada (ERA+) y primero en WAR de la Liga Americana.

Cam Schlittler vs. Dylan Cease por el Cy Young de la Liga Americana

El lanzador de los Yankees no la tendrá fácil de cara al premio para el mejor pitcher del año en las Grandes Ligas.

Dylan Cease, de los Toronto Blue Jays ha tenido una fantástica campaña como abridor e incluso rozando con lograr un no-hitter.

Cease tiene un récord de 10-5 con una efectividad de 2.25 y 221 ponches en 26 apariciones esta temporada.

Las votaciones para el galardón en la Liga Americana podrían estar más cerradas que en años anteriores, aunque Schlittler tiene una ligera ventaja en varios departamentos de pitcheo.

Números de Cam Schlittler vs. Dylan Cease en 2026

Cam Schlittler STATHEAD BASEBALL Dylan Cease Overall Stats 6.4 WAR 6.1 29 G 26 29 GS 26 171.2 IP 156.1 12-6 W-L 10-5 2.04 ERA 2.25 206 ERA+ 197 210 SO 221 31.0 K% 35.5 42 BB 65 6.2 BB% 10.5

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