Cam Schlittler brilló ante Angels y sigue la pelea por el Cy Young

Cam Schlittler lanzó de gran forma ante los ante los Angels con 8.0 innings de solo una carrera permitida

New York Yankees pitcher Cam Schlittler looks down after giving up the game-tying home run against the Los Angeles Angels in the seventh inning of a baseball game Wednesday, Sept. 2, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Wally Skalij)

Cam Schlittler está entre los mejores pitchers de Las Mayores. Crédito: Wally Skalij | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

Cam Schlittler sigue firme en su pelea por el Cy Young de la Liga Americana tras su brillante salida de este miércoles frente a Los Angeles Angels.

Schlittler lanzó 8.0 entradas, 1 carrera permitida, 2 hits recibidos y 9 ponches recetados. La única carrera que recibió fue producto de un jonrón de Vaughn Grissom en el séptimo episodio.

El derecho de los Yankees de Nueva York tiene un récord de 12-6 con una efectividad de 2.04 y 210 ponches en 29 apariciones esta temporada. Se fue sin decisión de esta apertura tras la victoria de los Yankees en entradas extra 6-3.

Tras la salida, el as de los Yankees está primero en efectividad, tercero en ponches, primero en innings lanzados, primero en efectividad ajustada (ERA+) y primero en WAR de la Liga Americana.

Cam Schlittler vs. Dylan Cease por el Cy Young de la Liga Americana

El lanzador de los Yankees no la tendrá fácil de cara al premio para el mejor pitcher del año en las Grandes Ligas.

Dylan Cease, de los Toronto Blue Jays ha tenido una fantástica campaña como abridor e incluso rozando con lograr un no-hitter.

Cease tiene un récord de 10-5 con una efectividad de 2.25 y 221 ponches en 26 apariciones esta temporada.

Las votaciones para el galardón en la Liga Americana podrían estar más cerradas que en años anteriores, aunque Schlittler tiene una ligera ventaja en varios departamentos de pitcheo.

Números de Cam Schlittler vs. Dylan Cease en 2026

Cam Schlittler
STATHEAD
BASEBALL
 Dylan Cease
Overall Stats
6.4 WAR 6.1
29 G 26
29 GS 26
171.2 IP 156.1
12-6 W-L 10-5
2.04 ERA 2.25
206 ERA+ 197
210 SO 221
31.0 K% 35.5
42 BB 65
6.2 BB% 10.5

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