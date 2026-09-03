Milly Quezada llega a los cines como parte del New York Latino Film Festival

El New York Latino Film Festival (NYLFF) volverá a celebrar la diversidad, el talento y las historias de la comunidad latina con su edición número 26, que se realizará del 13 al 20 de septiembre. Durante ocho días, el festival presentará más de 125 películas procedentes de alrededor de 20 países, pero uno de los títulos que promete captar especialmente la atención del público será el bio-musical “Milly: Queen of Merengue“, dedicado a la extraordinaria trayectoria de la cantante dominicana Milly Quezada.

Nueva York verá por primera vez a “Milly: Queen of Merengue” durante el NYLFF./Cortesía

La película, de 118 minutos y coproducida entre República Dominicana y Puerto Rico, está dirigida por Leticia Tonos Paniagua y cuenta con Sandy Hernández en un papel que se perfila como una de las grandes revelaciones del filme. La producción narra el camino de Quezada desde Washington Heights, en Nueva York, hasta su consagración como una de las figuras más importantes y reconocidas de la música tropical.

Conocida internacionalmente como la Reina del Merengue, Milly Quezada ha construido una carrera de varias décadas que la ha convertido en una de las voces femeninas más influyentes del género. Ganadora de múltiples premios Grammy, la artista ha llevado el merengue dominicano a escenarios internacionales y ha mantenido una estrecha conexión con las comunidades latinas de Nueva York, especialmente con el público dominicano del Alto Manhattan.

El estreno de “Milly: Queen of Merengue” representa así una oportunidad para acercarse desde la gran pantalla a la historia de una artista que convirtió sus raíces, su voz y su perseverancia en una carrera de alcance internacional. Más allá de un recorrido biográfico, la película se presenta como una celebración de la música, la identidad dominicana y el impacto cultural del merengue.

La presencia de la película dentro del NYLFF también refuerza el carácter de un festival dedicado a abrir espacios para historias y creadores latinos. La edición de este año contará con una programación que abarca largometrajes narrativos, documentales, cortometrajes y producciones digitales provenientes de Estados Unidos, el Caribe y América Latina.

El festival abrirá con el estreno neoyorquino de “Otra“, el debut como director de Armani Ortiz, un musical latino filmado en una sola toma continua y acompañado por música de figuras como Bad Bunny, Rosalía, Ozuna, Tainy, Marc Anthony y Aventura. También se proyectará “Without Blood“, dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek Pinault y Demián Bichir.

La película “Otra” será la encargada de abrir el festival el 13 de septiembre./Foto: Cortesía

La celebración culminará con una fiesta comunitaria gratuita en Quisqueya Plaza, en el Uptown, reafirmando la estrecha relación del NYLFF con las comunidades latinas de Nueva York. En este contexto, la historia de Milly Quezada adquiere un significado especial: una artista que salió de la comunidad para conquistar escenarios internacionales y que ahora tendrá su propia historia contada en el cine.

En detalle:

Qué: New York Latino Film Festival 2026.

Cuándo: Del 13 al 20 de septiembre.

Dónde: Regal Union Square, Berkeley College, Alianza Dominicana Cultural Center y United Palace.

Más información: New York Latino Film Festival