Mourinho crítica a Raúl Asencio: “Un jugador del Real Madrid lo es 24 horas”

José Mourinho habló sobre el caso de Raúl Asencio, quien fue detenido este miércoles luego de estar conduciendo en estado de ebriedad al tiempo que se recupera de una lesión con Real Madrid.

El entrenador portugués afirmó que un jugador del Real Madrid tiene que cuidarse dentro y fuera de la cancha y que no estaba feliz por lo sucedido.

“Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas. En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir… Es una dedicación extrema en su recuperación. Pero un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año”, dijo en rueda de prensa.

Mourinho, sobre la retirada del carnet de Asencio por ir borracho: "Es un profesional ejemplar. El primero en llegar y último en irse, pero un jugador del Madrid lo es 24/7. No estoy feliz. Todos cometen errores, pero errores acumulados es diferente".pic.twitter.com/FNPhL2bzXl — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 3, 2026

Mourinho también recalcó que “todos pueden cometer errores, pero cuando se acumulan es una cosa diferente”.

“Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz. Errores todos los hacemos, pero errores acumulados es una cosa diferente”, continuó durante la rueda de prensa previa al partido contra el Betis, correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga.

Raúl Asencio sigue en juicio por acoso sexual

Este jueves, Asencio afronta, además, el juicio por el vídeo sexual que presuntamente grabaron tres de sus excompañeros de la cantera del club con dos jóvenes de 17 y 18 años en Gran Canaria, pendiente de que la Fiscalía retire la condena que pide para él, quien mostró a otra persona el vídeo que le llegó al teléfono móvil.

El jugador internacional sigue teniendo sobre su cabeza una solicitud de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad, pero el Ministerio Fiscal ya ha adelantado que está dispuesto a retirarla si las dos mujeres confirman en el juicio que lo han perdonado, como ya han manifestado en la instrucción.

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