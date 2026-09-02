Testimonio de la Junta Médica en el juicio de Maradona aseguró que el 10 debió ser internado

El psiquiatra José Luis Covelli y el médico clínico Ramiro Larrea, integrantes de la junta médica interdisciplinaria constituida en 2021, declararon este martes en los tribunales de San Isidro en el marco del juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona.

Ambos profesionales coincidieron en que el exfutbolista presentaba un “síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica” y no se encontraba en condiciones psicopatológicas de recibir el alta para una atención domiciliaria.

Durante su exposición ante los magistrados, Covelli sostuvo que la víctima “no era un paciente en condiciones de alta médica” tras su intervención por un hematoma subdural. El especialista detalló que el cuadro de excitación psicomotriz, irritabilidad e intentos de fuga evidenciaban que el estado de conciencia de Maradona no se había normalizado, representando un riesgo significativo tanto para sí mismo como para terceros.

En ese sentido, aseveró que un régimen domiciliario resultaba insuficiente y que debieron realizarse controles diarios y exhaustivas pruebas de laboratorio. En la misma línea, el médico clínico Ramiro Larrea afirmó que, aunque el paciente se encontraba compensado en el plano estrictamente físico, en el aspecto emocional “no estaba en sus cabales” producto de la sintomatología de la abstinencia.

Larrea remarcó la necesidad de una institución especializada con personal entrenado y criticó la falta de equipamiento básico en la residencia de Tigre, considerando los severos antecedentes cardíacos, hepáticos y renales que registraba la víctima.

El proceso judicial busca determinar las responsabilidades de ocho profesionales de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Gisella Madrid.

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