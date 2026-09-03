Premio mayor de Powerball aumenta a $173 millones

El premio mayor de Powerball volvió a crecer después de que ningún jugador acertara la combinación completa en el sorteo del miércoles 2 de septiembre. El jackpot para el próximo sorteo será de $173 millones, con una opción de pago único en efectivo de $75 millones.

Nadie acertó los seis números del Powerball

Los números ganadores del sorteo del 2 de septiembre fueron 3, 10, 29, 58 y 64, mientras que el Powerball rojo fue el 14.

El multiplicador Power Play fue de 2X.

Ningún boleto logró acertar los cinco números blancos y el Powerball, por lo que el premio mayor quedó vacante.

Tampoco hubo ganadores del premio Match 5 + Power Play de $2 millones.

Sin embargo, un jugador en California sí consiguió un premio de $1 millón al acertar los cinco números blancos sin el Powerball.

El próximo sorteo está programado para el sábado 5 de septiembre alrededor de las 10:59 p.m. ET.

Powerball realiza sorteos los lunes, miércoles y sábados por la noche. Si nuevamente nadie obtiene el jackpot, la bolsa continuará aumentando.

El último premio mayor superó los $1,000 millones

La última vez que alguien ganó el premio mayor fue el 12 de agosto de 2026, cuando un boleto vendido en Illinois se llevó un jackpot estimado en $1,040 millones.

Esa cantidad se ubicó entre los mayores premios otorgados en la historia del juego. El récord continúa siendo de $2,040 millones, ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

Otros premios históricos incluyen $1,817 millones en Arkansas el 24 de diciembre de 2025; $1,787 millones repartidos entre Missouri y Texas el 6 de septiembre de 2025; $1,765 millones en California en 2023; y $1,586 millones dividido entre California, Florida y Tennessee en 2016.

También figuran $1,326 millones en Oregon en 2024, $1,080 millones en California en 2023, $842.4 millones en Michigan en 2024 y $768.4 millones en Wisconsin en 2019.

Cuánto cuesta jugar y cómo se gana el jackpot

Cada jugada de Powerball cuesta $2 y los boletos se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

En algunas jurisdicciones también pueden comprarse por internet.

Los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 69 y un Powerball rojo del 1 al 26. También existe la opción Quick Pick para que el sistema elija automáticamente la combinación.

Por $1 adicional puede agregarse Power Play, que multiplica determinados premios que no son el jackpot por 2X, 3X, 4X, 5X o 10X.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar los cinco números blancos, sin importar el orden, y el Powerball.

No es necesario ser ciudadano ni residente de Estados Unidos para comprar un boleto.

Las personas que visiten una jurisdicción participante pueden jugar siempre que cumplan la edad mínima legal, normalmente 18 años.

Powerball también se expandió al Reino Unido

Los residentes del Reino Unido ahora también pueden participar por el mismo jackpot, aunque bajo condiciones diferentes.

Allí, cada boleto cuesta 4 libras esterlinas, aproximadamente $5.32, frente a los $2 cobrados en Estados Unidos.

Los premios menores utilizan una estructura separada. Además, mientras los ganadores estadounidenses pueden elegir entre un pago único o una anualidad durante 30 años, los ganadores británicos reciben el jackpot mediante pagos anuales durante tres décadas.

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