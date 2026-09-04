2 trabajadores fueron rescatados tras 9 días bajo los escombros de la devastadora avalancha en Nepal

Hay historias de supervivencia que parecen desafiar cualquier cálculo. La de Sanjay Sah, un capataz mecánico de 30 años, es una de ellas. Este hombre permaneció 9 días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, en Nepal, luego de la monumental avalancha que se registró en la zona, hasta que los equipos de rescate lograron encontrarlo y sacarlo con vida este viernes 4 de septiembre.

Pero Sah no recuerda el momento del derrumbe únicamente como una lucha por salvarse. Su primer impulso, según relató después del rescate, fue intentar que otros trabajadores abandonaran el lugar.

“Les dije a todos que salieran corriendo”, contó a los periodistas que cubrieron este auténtico milagro antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital de Katmandú. Calculó que entre 40 y 45 personas se encontraban en la zona cuando ocurrió la emergencia.

Él no consiguió salir.

El derrumbe bloqueó la vía de escape y lo dejó aislado en el interior del túnel, sin luz y sin saber con precisión cuánto tiempo tendría que esperar. “Cuando ocurrió semejante accidente, no hubiera estado bien que yo corriera”, explicó Sah. “Mi responsabilidad era salvar a los demás”.

9 días a oscuras y una oración como refugio

En esas condiciones, el tiempo adquirió otra dimensión. Sin referencias externas, comida y agua suficientes como certeza de supervivencia y con la posibilidad del rescate cada vez más incierta, Sah encontró refugio en una práctica espiritual.

“¿Qué día es hoy? Yo estaba cantando el maha mantra adentro”, relató.

La repetición de mantras es una práctica extendida en distintas tradiciones religiosas y contemplativas de origen indio. Consiste en repetir palabras, sonidos o frases sagradas de manera rítmica, una rutina que puede ayudar a concentrar la atención y reducir la sensación de caos durante momentos de enorme tensión.

El maha mantra, asociado con la tradición vaishnava del hinduismo, es una de las plegarias más conocidas de esta práctica. Para Sah, más allá de cualquier explicación científica o religiosa, aquellas palabras fueron una forma de mantener la mente ocupada mientras permanecía encerrado bajo toneladas de escombros.

Y funcionó como una especie de ancla.

2 hombres aparecen con vida entre los escombros

Sah no fue el único trabajador encontrado con vida. Kabir Maharjan, supervisor mecánico de 45 años, también logró sobrevivir al encierro y fue rescatado junto con él.

Una fotografía difundida por las autoridades nepalesas mostró a Maharjan cubierto de barro y con las manos juntas en señal de oración mientras era trasladado por los equipos de emergencia. En imágenes grabadas por el Ministerio de Energía se observa además cómo uno de los sobrevivientes emerge por una abertura entre los escombros antes de ser ayudado por los rescatistas.

“¡Mientras haya aliento, hay esperanza!”, escribió el ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha, al informar sobre el operativo.

Lakshmi Naini, cuñada de Maharjan, dijo que ambos rescates son un milagro y contó que descubrió que su familiar seguía vivo a través de las redes sociales. Ambos trabajadores fueron trasladados a Katmandú y su estado fue reportado como estable.

Una señal débil abrió la puerta al rescate

El operativo dio un giro decisivo cuando los equipos que trabajaban en el lugar creyeron escuchar una respuesta procedente del interior del túnel.

Arnold Dix, presidente de la Asociación Internacional de Túneles y Espacios Subterráneos, explicó a AFP que los rescatistas habrían recibido una débil respuesta: “hunchha”, una palabra nepalesa que puede expresar afirmación o acuerdo.

Para llegar hasta los trabajadores, los equipos perforaron entre 50 y 60 metros de escombros compactados. Poco después, consiguieron abrir un acceso y localizar a Sah y Maharjan.

Dix, que participó como asesor en el rescate, describió la operación como un regreso al “territorio de los milagros”. El especialista australiano ya había colaborado en 2023 en la extracción de 41 trabajadores indios que permanecieron atrapados durante días en un túnel de carretera en construcción en el Himalaya.

Nepal continúa buscando a cientos de desaparecidos

El rescate de Sah y Maharjan representa una luz en medio de una tragedia de dimensiones mucho mayores. Las autoridades calculan que cientos de trabajadores permanecen atrapados en túneles relacionados con 6 proyectos hidroeléctricos a lo largo del río Trishuli.

Los equipos nepaleses reciben apoyo de especialistas de India, China y Corea del Sur, mientras militares fueron enviados a reforzar las labores de búsqueda. Sin embargo, el avance sigue siendo extremadamente complicado debido a la cantidad y compactación de los escombros.

El desastre ocurrió el 26 de agosto, después de un colapso de glaciares y roca en una zona montañosa de la frontera entre China y Nepal. La enorme masa de agua y barro desencadenada por este suceso arrasó caminos, puentes, poblaciones y estructuras hidroeléctricas.

Nepal reporta hasta ahora 1,287 cuerpos recuperados y más de 5,000 personas desaparecidas. En China también se contabilizan víctimas y desaparecidos, mientras organismos internacionales advierten que el acceso a las comunidades aisladas continúa siendo uno de los principales obstáculos para la emergencia humanitaria.

Sigue leyendo:

* Aumenta a 90 la cifra de estadounidenses desaparecidos tras la devastadora riada en Nepal

* La misteriosa isla flotante de Canadá reaparece, ¿qué pasó?

* Corea del Sur confirma que EE.UU. canceló nuevos ejercicios militares por guerra en Irán