Aumenta a 90 la cifra de estadounidenses desaparecidos tras la devastadora riada en Nepal

El número de estadounidenses desaparecidos tras la devastadora riada que azotó Nepal aumentó a 90, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate en medio del temor a nuevas crecidas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes que al menos 90 ciudadanos estadounidenses permanecen en paradero desconocido tras la catástrofe ocurrida el miércoles en la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet, China.

Hasta ahora, Washington no tiene información sobre estadounidenses fallecidos.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró a Fox News que las embajadas estadounidenses en Katmandú y Pekín activaron un plan de asistencia de emergencia y mantienen operaciones las 24 horas para localizar y asistir a los ciudadanos afectados.

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad y protección de los estadounidenses”, afirmó Pigott.

La administración de Donald Trump también destinó $500,000 dólares en ayuda humanitaria para Nepal, incluidos alimentos que ya son transportados hacia las zonas afectadas.

Nepal eleva a 579 los muertos

Las autoridades nepalíes reportaron 579 cuerpos recuperados, mientras China confirmó otros cinco fallecidos en el lado tibetano, para un total de al menos 584 víctimas.

Nepal contabiliza además 1,924 personas desaparecidas, entre ellas cientos de trabajadores de centrales hidroeléctricas, miembros de las fuerzas de seguridad, personal aduanero y turistas.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja calcula que unas 93,000 personas podrían haber sido afectadas por las inundaciones, aunque advirtió que los equipos de ayuda todavía no han podido acceder a algunas de las zonas más golpeadas.

Hasta el momento, las autoridades nepalíes han rescatado a 4,451 personas, incluidos 129 visitantes extranjeros evacuados de las áreas afectadas.

China reanuda las operaciones de rescate

En el lado tibetano, China retomó este viernes las labores de búsqueda después de suspenderlas temporalmente debido al riesgo provocado por una represa natural formada por lodo y rocas acumuladas tras la riada.

Más de 2,000 efectivos chinos participan en las operaciones en el condado tibetano de Gyirong. Los primeros equipos lograron llegar por tierra al núcleo de la zona devastada, lo que podría modificar nuevamente el balance de víctimas y desaparecidos.

China reporta actualmente cinco muertos y 558 desaparecidos, incluidos 260 extranjeros, aunque las autoridades no han informado las nacionalidades de estos últimos.

Nepal solicita puentes para recuperar la comunicación

El desastre también destruyó o dejó inutilizadas importantes vías de comunicación. Ante la magnitud de los daños, el Gobierno nepalí solicitó formalmente a India y China la entrega urgente de 42 puentes portátiles que permitan restablecer el tránsito terrestre hacia las comunidades aisladas.

La riada golpeó con especial fuerza el corredor energético de los ríos Bhote Koshi y Trishuli. Una docena de centrales hidroeléctricas en funcionamiento y unos 15 proyectos en construcción resultaron afectados, dejando a más de 900 trabajadores de estas infraestructuras incomunicados.

Una de las operaciones de rescate más destacadas ocurrió en un túnel hidroeléctrico, donde el Ejército nepalí logró sacar con vida a 191 personas. Los rescatistas tuvieron que avanzar por el estrecho conducto para trasladar a los supervivientes hasta un punto desde donde pudieran ser evacuados.

Mientras continúan las operaciones, decenas de habitantes abandonan las zonas más peligrosas del valle de Bhote Koshi ante el temor de que el nivel del río vuelva a aumentar. Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia en las comunidades que permanecen aisladas.

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