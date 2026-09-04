Policía abate a un hombre armado con un cuchillo tras un tenso enfrentamiento en el puente de Brooklyn

Un dramático enfrentamiento de aproximadamente una hora terminó con un hombre muerto en el puente de Brooklyn durante la madrugada del viernes, después de que avanzara con un cuchillo hacia agentes de la Policía de Nueva York (NYPD). El sujeto había advertido que tenía una bomba y había manifestado en repetidas ocasiones que quería morir.

El incidente comenzó alrededor de las 3:30 a.m. (ET), cuando el hombre fue visto caminando sobre los cables del puente, a cientos de metros por encima del East River. La situación movilizó a integrantes de la Unidad de Respuesta de Emergencia (ESU), especializada en atender escenarios de alto riesgo.

De acuerdo con Gerard V. Dowling, jefe de la ESU, quien explicó al New York Post el suceso, los agentes escalaron la estructura del puente para intentar convencer al hombre de abandonar los cables y ponerse a salvo. Durante varios minutos, los policías mantuvieron un diálogo con él mientras intentaban evitar que la situación desembocara en violencia.

El hombre dijo que quería morir

La negociación se complicó cuando el sujeto aseguró que llevaba una bomba y expresó su intención de provocar un desenlace fatal.

“Quiero morir, quiero que me maten, tengo una bomba”, habría dicho, según Dowling. El hombre también señaló que no quería verse obligado a hacerle daño a la policía.

Los agentes le ordenaron repetidamente que bajara y dejara el arma, pero ignoró las instrucciones. La tensión aumentó mientras permanecía sobre los cables del puente, en una posición particularmente peligrosa tanto para él como para los policías que intentaban acercarse.

La situación cambió de manera repentina después de aproximadamente una hora de negociación.

El puente de Brooklyn estuvo cerrado durante las primeras horas del viernes ante la emergencia. (Foto: Seth Wenig/AP)

El hombre comenzó a descender rápidamente por uno de los cables en dirección al grupo de agentes de la ESU. Los policías se encontraban sujetos mediante arneses conectados a la estructura del puente y avanzaban en fila india para mantener la seguridad en medio del operativo.

El ataque con cuchillo

Cuando el hombre estuvo a menos de un metro del agente que se encontraba más cerca, se abalanzó sobre él con el cuchillo.

Fue entonces cuando otro integrante de la ESU, ubicado en la calzada del puente, disparó su arma una sola vez. El disparo alcanzó al hombre y puso fin al enfrentamiento.

Los agentes lograron someterlo y solicitaron asistencia médica de emergencia. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue, en Manhattan, pero murió posteriormente a causa de las heridas provocadas por el disparo.

En el lugar, los investigadores recuperaron un cuchillo y una linterna. Las autoridades no reportaron la existencia de una bomba después de revisar la escena.

Dowling defendió la actuación de los agentes y destacó la preparación específica de la unidad para intervenir en situaciones de esta naturaleza.

“Los miembros de la ESU están especialmente entrenados para este tipo de situaciones de alto riesgo e increíblemente peligrosas”, afirmó el jefe policial.

Cierre del puente de Brooklyn

El operativo también tuvo consecuencias inmediatas para quienes comenzaban su jornada en Nueva York. El enfrentamiento obligó a cerrar los carriles del puente en dirección a Brooklyn durante varias horas.

Según las autoridades, el cierre comenzó aproximadamente a las 4:15 a.m. (ET) y se mantuvo hasta cerca de las 8:30 (ET). La interrupción afectó el tráfico en una de las conexiones más transitadas entre Manhattan y Brooklyn justo durante las primeras horas del desplazamiento matutino.

La investigación sobre el incidente continúa para determinar con precisión las circunstancias que llevaron al enfrentamiento y revisar el uso del arma de fuego por parte del policía involucrado.

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