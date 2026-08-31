Con mareos, vómitos y fatiga, Novak Djokovic es eliminado por primera vez en su carrera en primera ronda del US Open

Un argentino dio la sorpresa en Flushing Meadows el pasado domingo. Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en primera ronda del US Open, algo nunca antes visto en la carrera del serbio.

Por primera vez, Djokovic cayó en la ronda inicial del Abierto de Estados Unidos. El número 49 del ranking ATP superó a Nole con parciales de 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 a un Djokovic mermado físicamente y roto por los mareos y las náuseas.

Mariano se llevó el primer set tras 75 minutos en un apretado tie-break, pero la reacción del serbio terminó llegando.

Nole se impuso en los dos siguientes parciales (5-7 y 4-6), pero el desgaste en el tercer set comenzó a hacer lo suyo. Con más de tres horas de partido, los mareos y vómitos aparecieron.

lol now it makes sense why Novak is playing like shit. Man is puking out there. pic.twitter.com/K0O93aJQbq — Jeff ???? (@JMC9787) August 31, 2026

HISTÓRICO: ¡¡DJOKOVIC LLORANDO!! Con serios problemas físicos y dando lo máximo de sí, Nole le ganó un game a Navone en el 5° set de la Primera Ronda del #USOpen y se emocionó hasta las lágrimas… ¡ovacionado por el Arthur Ashe!



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Djokovic perdió el cuarto set por 6-2 y el quinto y definitivo por un 6-1. En un duelo de cuatro horas y 36 minutos que concluyó a medianoche, Nueva York presenció una imagen que puede ser premonitoria del fin de la carrera de Nole.

El 24 veces ganador de Grand Slam sufrió un auténtica tortura física. A la raqueta serbia se le vio varias veces sufrir mareos y vomitar en la pista hasta el borde de las lágrimas.

El tres veces campeón del US Open regaló una imagen preocupante donde se le vio desbordado físicamente y fatigado. El desgaste era tal que llegó a desplomarse en el suelo.

Aunque no es la primera vez que Nole vomita en un partido, lo visto por el Arthur Ashe Stadium dejó en shock a más de uno. En total, fueron hasta tres veces que vomitó Djokovic.

“Ha sido evidente que me encontraba fatal en la pista. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente durante todos los partidos de este año. Los vómitos son un problema serio. Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a venirse abajo, con calambres y dolor”, explicó el serbio.

Nole también confesó que las dolencias físicas comenzaron a aparecer. La espalda y el hombro llegaron a su máxima saturación. “Al final, la espalda dijo basta, también el hombro, y no pude cerrar el partido”, dijo.

Nole, que nunca había caído tan temprano en un torneo desde su primera vez en la primera ronda del Open de Australia 2006, dejó dudas sobre su futuro. “Estoy intentando averiguar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo llegar si sigo así”, indicó.



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