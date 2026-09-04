Alcaraz sigue creciendo

QUEENS, NY – “¡Hostia! ¡Cómo puedo estar jugando así!”.

Corría el octavo juego del segundo set y Carlos Alcaraz dejaba ver su frustración tras fallar en dos puntos seguidos al resto ante el chino Wu Yibing, número 113 del mundo. Se podría pensar que el español estaba jugando mal o que corría peligro de eliminación. Nada más lejos de la realidad. Pero así es la exigencia del vigente campeón del US Open. Al final, un contundente 6-3, 6-4 y 6-1 que lo mete en octavos de final, donde se verá las caras con el estadounidense Tommy Paul, sembrado número 20 del torneo.

“Hoy fue un gran ritmo. La forma en que él jugó fue increíble. Su bola resbala mucho, para mí fue difícil controlarla muchas veces. Pero en los momentos más complicados, lo hice bien. ¿Pudo haber sido mejor? Sí, pero estoy orgulloso de mi juego”, analizó Alcaraz aún sobre la pista al final del partido.

El número 3 del mundo sigue ganando confianza en su primer torneo después de cuatro meses y medio de parón por una lesión en un tendón de la muñeca. Ante un pegador como Wu se mostró muy concentrado y sólido al resto, sirvió muy bien en el primer y tercer sets, y desplegó su variado repertorio de golpes, incluidas las acostumbradas dejadas imposibles.

“Estoy mejor de lo que creía. Físicamente pensaba que iba a estar muerto después del primer partido, pero me estoy recuperando muy bien”, aseguró Alcaraz. “Ahora mismo creo que mi nivel es muy bueno, tengo ritmo de competición. Estoy muy contento. Espero en la siguiente ronda estar un poco mejor, pero hoy he estado bien”.

Su próximo rival, Paul, había superado más temprano al kazajo Alexander Bublik en cinco sets: 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1 y 6-3 en tres horas y 13 minutos de partido.

“Él va a jugar en casa, que será un poco de ventaja para él”, comentó Alcaraz sobre Paul. “Pero estará un poco cansado por su partido de hoy. Yo trataré de sacar y restar un poco mejor que hoy”.

Más tarde, preguntado por si él prefería partidos cortos ahora que está recuperando el ritmo de la competición, el de El Palmar fue claro: “Cuanto menos tiempo pasas en pista, es mejor para la siguiente ronda”.

Récord personal en Grand Slam

Con esta victoria, Alcaraz acumula una racha personal récord de 17 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam, ya que aunque no jugó en Wimbledon ni en Roland Garros este año, es el vigente campeón del Abierto de Australia y del US Open.

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