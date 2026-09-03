US Open: Juez de silla frena el juego de Naomi Osaka por escándalo de influencers (Video)

El US Open sumó un nuevo episodio de excentricidades tras la interrupción sufrida este miércoles durante el encuentro de primera ronda de la tenista japonesa Naomi Osaka, cuando un grupo de creadores de contenido organizó una sesión de fotos y videos en pleno desarrollo del juego dentro del Estadio Arthur Ashe.

La situación obligó al juez de silla a detener el servidor de la cuatro veces campeona de Grand Slam mientras la atleta esperaba para ejecutar su saque. “Chicos, por favor, en el palco que está detrás de mí, gracias, chicos, por favor, tomen asiento”, recriminó el colegiado a través de la megafonía para restablecer el orden y el silencio mínimo requerido en las gradas del escenario principal del recinto neoyorquino.

A pesar de la distracción causada por el incidente, difundido rápidamente en redes sociales por los asistentes al evento, Osaka mantuvo la concentración en la pista y resolvió su debut en el torneo con un triunfo ajustado ante la rusa Anastasia Zakharova por un doble 7-6.

El torneo estadounidense, caracterizado históricamente por su ambiente festivo y distendido en comparación con el resto de los majors, vuelve a situar en el centro del debate los límites del comportamiento del público e invitados en los palcos corporativos durante la competición oficial.

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