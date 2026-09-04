¿Tiene un pequeño negocio en NYC? Estos son sus nuevos derechos durante una inspección municipal

Los dueños de pequeños negocios y vendedores ambulantes de Nueva York deberán recibir, desde el 1 de octubre, una explicación escrita de sus derechos al comenzar una inspección municipal, incluyendo cómo corregir irregularidades antes de ser multados, entender o apelar una infracción y recibir asistencia en su idioma, como parte de una reforma que busca reducir los abusos y la confusión en la relación con las agencias de la ciudad.

Lo más relevante es que todos los inspectores municipales deberán entregar a cada negocio y vendedor ambulante una copia impresa de la nueva Carta de Derechos al comenzar una inspección.

El documento garantiza inspecciones justas, explicaciones claras, orientación para corregir problemas antes de recibir sanciones económicas, atención en otros idiomas y el derecho a apelar o denunciar un trato inadecuado sin temor a represalias.

En este sentido, el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios de la Ciudad de Nueva York (SBS) lanzó ayer una campaña de alcance público en los cinco condados para promover estas normas actualizadas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mediante la Orden Ejecutiva 18.

Casi 700 pequeños negocios fueron contactados solamente durante el primer día de esta jornada, superando el número total de respuestas recibidas en la encuesta anual de 2025 sobre esta Carta.

“Durante demasiado tiempo, la relación entre los pequeños negocios de nuestra ciudad y su gobierno ha sido descrita como adversaria e incluso confrontacional. Hoy eso cambia. El alcalde Mamdani marcó un cambio cultural y un importante punto de inflexión en la manera en que la ciudad interactúa con sus pequeños negocios” destacó el comisionado de SBS, Kenny Minaya.

Bodegueros celebran

Por su parte, Francisco Marte presidente de la Asociación de Pequeños Negocios y Bodegas de NYC, gremio que se ha opuesto abiertamente a varias políticas de la municipalidad, porque a su criterio afectan a los pequeños emprendedores comerciales, celebró esta medida recordando que ha sido parte de un paquete de solicitudes que desde hace varios años venían peleando con la Ciudad.

“No es justo que por cualquier detallito nuestros comerciantes, que ya están luchando en varios frentes, no tengan la oportunidad de dar explicaciones antes de recibir una multa en medio de una economía complicada por los precios de la renta comercial, la inflación, los impuestos y los precios del servicio eléctrico”, destacó.

Sin embargo, Marte destaca que hay una serie de aspectos que todavía siguen siendo “innegociables” para su organización, como el proyecto de las bodegas comunitarias y la proliferación de comerciantes informales sin licencia cerca de los negocios debidamente establecidos.

¿Qué es la Carta de Derechos?

La Carta de Derechos de los Dueños de Negocios es un documento fundamental que protege a los empresarios contra el maltrato y establece claramente lo que pueden esperar del gobierno municipal durante las inspecciones.

La primera versión de esta Carta existía principalmente como un documento en línea y, de acuerdo con una encuesta realizada por SBS en 2025, solamente el 9% de los negocios de la ciudad sabía siquiera de su existencia.

Conforme a la Orden Ejecutiva 18, la Carta de Derechos se distribuirá físicamente entre todos los negocios e incluirá una encuesta de satisfacción del cliente, destinada tanto a resolver problemas relacionados con la atención como a orientar futuras reformas para los pequeños negocios.

Los derechos establecidos en la Carta:

El derecho a acceder a la información, las herramientas, los recursos y las oportunidades necesarias para que su negocio pueda competir y crecer en la Ciudad de Nueva York.

las herramientas, los recursos y las oportunidades necesarias para que su negocio pueda competir y crecer en la Ciudad de Nueva York. El derecho a acceder a información en otros idiomas además del inglés.

además del inglés. El derecho a inspecciones y medidas de cumplimiento de las normas de las agencias que sean consistentes y justas.

de las agencias que sean consistentes y justas. El derecho a recibir un trato respetuoso y profesional por parte de un empleado municipal capacitado, que pueda mostrar su identificación cuando se le solicite.

por parte de un empleado municipal capacitado, que pueda mostrar su identificación cuando se le solicite. El derecho a recibir orientación clara y educación para ayudar a c orregir problemas antes de que se impongan sanciones, siempre que sea posible.

El derecho a recibir explicaciones claras sobre las infracciones, las medidas necesarias para corregirlas y las opciones disponibles para impugnarlas o apelarlas.

El dato: