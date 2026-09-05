El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 5 de septiembre

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Intuimos que ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 15% durante el día y del 55% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 12% en el transcurso del día y del 44% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:26 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:22 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 73 grados Fahrenheit (17 y 23ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.