Alcaldía de NYC crea oficina para ayudar a trabajadores vulnerables y mal pagados a organizarse

Los trabajadores de la Gran Manzana que quieran unirse para reclamar mejores salarios, beneficios o condiciones laborales tendrán ahora una oficina dentro del gobierno municipal encargada de orientarlos y conectarlos con sindicatos y organizaciones laborales.

Esa es, en términos sencillos, la función de la nueva Oficina de Poder de los Trabajadores creada por la Administración del alcalde Zohran Mamdani: utilizar los recursos, datos y capacidad de convocatoria de la Ciudad para facilitar la organización colectiva en lugares de trabajo donde los empleados no cuentan con representación sindical.

La oficina explicará a los trabajadores cuáles son sus derechos cuando intentan organizarse, identificará industrias donde existen mayores obstáculos para hacerlo y los remitirá a sindicatos, centros laborales u organizaciones comunitarias que puedan acompañarlos.

Esta instancia prestará particular atención a los trabajadores más vulnerables, incluidos inmigrantes y personas indocumentadas expuestas a abusos laborales o temerosas de denunciar irregularidades por las posibles consecuencias migratorias.

Se aclara que no se reemplazará a los sindicatos, no se negociará directamente con los empleadores y según lo anunciado hasta ahora, tampoco tendrá facultades para investigar empresas o imponer sanciones. Esas labores seguirán en manos del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador.

“Nuestro trabajo es apoyar, ampliar y coordinar con estas organizaciones, no ocupar su lugar. El derecho a organizarse, a tener un lugar de trabajo seguro y a estar protegido por las leyes laborales de Nueva York no dependen del estatus migratorio”, remarcó la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, al anunciar el lanzamiento de esta nueva oficina municipal.

La vicealcaldesa aseguró que la nueva entidad hará todo lo que esté dentro de sus facultades para ayudar a quienes se han vuelto más vulnerables como consecuencia de las acciones del Gobierno federal.

La iniciativa tendrá alianzas con organizaciones que representan a trabajadores de la construcción, hoteles, cuidados domiciliarios, restaurantes, cafeterías y plataformas de reparto, entre otros sectores con una presencia importante de inmigrantes.

Un mercado laboral en declive

La creación de esta oficina se produce en medio de una creciente preocupación por la concentración de los ingresos y la pérdida de empleos capaces de garantizar estabilidad económica.

La vicealcaldesa citó un informe reciente de la Contraloría municipal según el cual los ingresos reales del 90% de los trabajadores neoyorquinos se estancaron o disminuyeron entre 2019 y 2024. Durante ese mismo periodo, el 0.1% con mayores ingresos concentró más de la mitad de todo el crecimiento real de los ingresos registrado en la ciudad.

La funcionaria advirtió que el estancamiento salarial no afecta únicamente a quienes reciben el cheque, sino que debilita toda la economía local.

“Cuando los salarios se estancan y los trabajadores tienen menos dinero en sus bolsillos, hay menos dinero circulando en nuestra economía. Significa menos dinero para los pequeños negocios y las bodegas de nuestros vecindarios, menos demanda para los restaurantes y bares locales y en general una economía menos dinámica”, subrayó.

A ello se suma la sustitución progresiva de empleos estables de clase media por trabajos precarios, temporales o de medio tiempo, muchos de los cuales no ofrecen seguro médico, vacaciones pagadas ni seguridad para el retiro.

Su describió además una “tarifa de tiempo” que pagan los trabajadores cuando sus ingresos no alcanzan: deben asumir turnos adicionales, buscar otro empleo, solicitar beneficios públicos para complementar sus salarios y sacrificar horas que podrían dedicar a sus familias.

Un ejemplo práctico

Por ejemplo, si un grupo de empleados de un restaurante considera que sus salarios son insuficientes, carece de beneficios o teme represalias por intentar organizarse, podrá acudir a esta oficina. Allí recibirá información sobre sus derechos y será conectado con un sindicato o centro de trabajadores que pueda asesorarlo y acompañarlo.

La nueva unidad municipal también convocará reuniones por sectores económicos para escuchar directamente a los trabajadores, determinar las necesidades particulares de cada industria y buscar formas de reducir el aislamiento y el temor a represalias que enfrentan quienes intentan reclamar mejores salarios o condiciones laborales.

En la práctica, la oficina levantará una especie de mapa del mercado laboral para identificar dónde se están desarrollando campañas de sindicalización, en qué sectores existen trabajadores interesados en organizarse y cuáles son las áreas donde faltan recursos y apoyo.

¿Quién es Tony Perlstein?

Se confirmó que el organizador sindical y comunitario Tony Perlstein asume la dirección de la nueva Oficina de Poder de los Trabajadores, luego de casi tres décadas de experiencia en defensa laboral. Nacido en El Bronx y criado en Brooklyn, trabajó como estibador y participó en la organización de trabajadores portuarios. También desarrolló labores dentro de la International Longshoremen’s Association y ocupó cargos en el departamento de organización de United Auto Workers (UAW), donde fue codirector nacional de educación.

Asimismo, ha trabajado en campañas relacionadas con el salario mínimo, el robo de salarios, la organización sindical y la democratización de las estructuras laborales.

“Durante casi 30 años he tenido la suerte, el honor y el privilegio de trabajar con personas de clase trabajadora que han construido organizaciones”, dijo Perlstein al aceptar la responsabilidad.

El nuevo director sostuvo que la organización colectiva no debe medirse solamente por las mejoras económicas obtenidas, sino por la transformación que experimentan los empleados cuando descubren su capacidad para actuar juntos.

“No se trata únicamente de las ganancias materiales que consiguen los trabajadores, sino también del proceso transformador que atraviesan cuando aprenden a construir poder y a luchar juntos, y luego pueden sentarse como iguales frente a la gerencia”, afirmó.

Perlstein señaló que muchos empleados reciben constantemente el mensaje de que sus opiniones no importan o que las instituciones no están a su alcance.

“Todo en la vida de las personas de clase trabajadora les dice que no valen, que no tienen acceso y que esto no es para ellas. Pero mediante el proceso de organización, las personas se transforman”, expresó.

Poder laboral y democracia

Asimismo, la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, agregó que el problema de la precariedad y los abusos laborales trasciende el salario y alcanza la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.

“Cuando los trabajadores cumplen las reglas y aun así no pueden progresar, pierden la confianza en las instituciones, incluidas las instituciones gubernamentales”, advirtió.

Su recordó que el salario mínimo, las protecciones contra las represalias y beneficios como el seguro médico, las vacaciones y la seguridad para el retiro no fueron concesiones espontáneas, sino resultados de décadas de organización laboral.

“Cuando los trabajadores pueden organizarse, todo cambia. La historia ha demostrado que el poder de los trabajadores es la solución cuando una economía se vuelve demasiado favorable para una sola clase y deja de funcionar para la clase trabajadora”, acotó.

Desigualdad en cifras: