FBI alerta que el 11-S sigue inspirando a terroristas 25 años después de los atentados

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 continúan inspirando a personas que se radicalizan en internet y buscan cometer ataques en Estados Unidos, incluso 25 años después, según Chris Raia, subdirector adjunto del FBI.

El funcionario afirmó a ABC News que las referencias al 11-S siguen apareciendo de manera constante en los contenidos y comunicaciones de personas vinculadas con procesos de radicalización.

“Cada vez que empiezas a analizar sus medios de comunicación, a indagar en sus comunicaciones, siempre, siempre hay referencias al 11-S”, aseguró Raia.

El funcionario describió los atentados como un elemento motivador para quienes actualmente son captados o radicalizados a través de redes sociales e internet.

“Ese es su Super Bowl”, afirmó al explicar la importancia que el ataque de 2001 todavía tiene dentro de la propaganda de organizaciones terroristas.

La radicalización ocurre desde casa

Raia advirtió que Al Qaeda, ISIS y otras organizaciones terroristas extranjeras han cambiado sus métodos y ahora buscan impulsar la aparición de los llamados “atacantes solitarios” dentro de Estados Unidos.

El FBI considera especialmente difícil detectar a estas personas porque pueden radicalizarse desde sus propios hogares mediante contenido disponible en internet y redes sociales, sin mantener necesariamente vínculos visibles con una organización terrorista.

Durante el último año y medio, las autoridades han arrestado a al menos 16 personas dentro de Estados Unidos por presuntamente planear o respaldar acciones para asesinar estadounidenses en nombre de Al Qaeda o ISIS.

Uno de los casos más recientes es el de Jessica Bowie, de 35 años, quien fue arrestada hace tres semanas en Albany, Nueva York, por presuntamente planear un atentado con bomba contra el Capitolio estatal.

Los documentos de la acusación señalan que Bowie publicó semanas antes de su arresto un mensaje en redes sociales en el que escribió: “Alabado sea Alá por el 11 de septiembre”.

Bowie todavía no se ha declarado culpable ni inocente de los cargos, según ABC.

FBI dice estar mejor preparado que en 2001

A pesar de la persistencia de la amenaza, Raia sostuvo que el FBI se encuentra actualmente en mejores condiciones para impedir un complot sofisticado como el que Al Qaeda ejecutó en 2001.

El funcionario atribuyó esa capacidad a las leyes vigentes y a los avances desarrollados durante las últimas dos décadas y media tanto dentro del FBI como en la comunidad de inteligencia estadounidense.

Sin embargo, señaló que los grupos terroristas también han demostrado capacidad para adaptarse. Un informe de inteligencia publicado en marzo estimó que ISIS cuenta con hasta 18,000 miembros en todo el mundo, mientras que Al Qaeda tendría unos 28,000.

Raia afirmó que el FBI intenta anticiparse a las nuevas formas de ataque. Entre sus principales preocupaciones mencionó el posible uso de drones por parte de organizaciones terroristas.

El funcionario también rechazó que la lucha contra el terrorismo haya perdido prioridad debido a la política migratoria de la Administración Trump y aseguró que la agencia mantiene los recursos necesarios para combatir esta amenaza.

Para Raia, la colaboración de los ciudadanos continúa siendo fundamental para detectar posibles ataques antes de que ocurran.

“Si ves algo, dilo”, pidió, al considerar que ese mensaje sigue siendo tan importante en 2026 como lo fue después de los atentados del 11-S.

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