Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 7 de septiembre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:28 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:19 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 82 grados Fahrenheit (19 y 28 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.