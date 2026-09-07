Rudy Giuliani pide a Mamdani no asistir a ceremonia por el 25 aniversario del 11-S

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani afirmó que Zohran Mamdani no debería asistir a las ceremonias conmemorativas por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre y calificó de ofensiva la posibilidad de que el actual alcalde participe en los actos.

Giuliani sostuvo, en declaraciones a Newsmax, que la ceremonia debe estar centrada en las familias de las víctimas y en el recuerdo de los ataques que dejaron más de 2,700 muertos en Nueva York.

“Me ofende que venga”, dijo Giuliani, quien era alcalde de la ciudad cuando ocurrieron los atentados de 2001 y posteriormente fue conocido como “el alcalde de Estados Unidos” por su gestión tras los ataques.

El exalcalde, de 82 años, cuestionó además las posiciones de Mamdani sobre el terrorismo y realizó una serie de afirmaciones contra el alcalde por su religión musulmana, incluyendo acusaciones sin pruebas sobre una supuesta conspiración islámica para dominar Occidente, publicó New York Post.

Giuliani llegó incluso a establecer una comparación entre Mamdani y Osama bin Laden, al sostener que el fallecido líder de Al Qaeda expresaba abiertamente su rechazo hacia Estados Unidos, mientras que, a su juicio, el alcalde intenta ocultar posiciones similares.

Las declaraciones de Giuliani se suman a las presiones de otros sectores para que Mamdani no participe en la ceremonia del 11-S. Varias familias de víctimas han cuestionado su presencia y una petición en internet contra su asistencia ha reunido cerca de 100,000 firmas.

El exgobernador de Nueva York George Pataki también pidió al alcalde mantenerse al margen de la ceremonia. En declaraciones a City & State, argumentó que Mamdani debería distanciarse de figuras como Hasan Piker, a quien se le ha atribuido la afirmación de que Estados Unidos merecía los ataques del 11 de septiembre.

Mamdani ha rechazado esa afirmación, aunque ha continuado relacionándose con Piker.

El candidato republicano a gobernador de Nueva York, Bruce Blakeman, también se ha pronunciado en contra de la asistencia del alcalde a los actos conmemorativos.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul, en cambio, defendió que Mamdani participe en la ceremonia. Afirmó que su ausencia sería más ofensiva para la mayoría de las familias y recordó que, como alcalde de Nueva York, debe estar presente para mostrar unidad contra el terrorismo y solidaridad con las familias, los socorristas y las fuerzas del orden.

Mamdani, por su parte, no ha mostrado intención de modificar sus planes. Su oficina reiteró que asistirá a la conmemoración para rendir homenaje a las víctimas, los sobrevivientes y los socorristas afectados por los atentados.

“Con orgullo honraré a las familias, a los sobrevivientes y a los socorristas que quedaron marcados para siempre por ese horrible ataque terrorista”, afirmó su oficina.

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