Clima de hoy en Nueva York para este miércoles 9 de septiembre

¿Cómo deberías vestirte para salir a las calles de Nueva York este miércoles? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a experimentar será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 49% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 13% en el transcurso del día y del 44% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:15 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 84 grados Fahrenheit (19 y 29 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 30% por la tarde y 55% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.