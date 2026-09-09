EE.UU. mantendrá vigente el TPS para los salvadoreños hasta nuevo aviso

Los aproximadamente 170,000 salvadoreños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos mantendrán por ahora ese beneficio migratorio, pese a que su fecha de vencimiento estaba prevista para este miércoles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la protección continuará vigente hasta nuevo aviso y que anunciará su decisión sobre el TPS de El Salvador en el momento que considere apropiado.

“Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección”, dijo a EFE un portavoz de la agencia.

La falta de una decisión definitiva mantiene abierta la situación para una comunidad que lleva más de dos décadas bajo este programa. El TPS fue concedido en 2001, después de que dos terremotos devastaran El Salvador en enero y febrero de ese año.

Un proyecto busca ampliar la protección

Mientras el Gobierno mantiene en suspenso su decisión sobre los salvadoreños, el congresista Eugene Vindman presentó un proyecto de ley para extender el TPS durante otros 18 meses.

“Obligar a las familias a regresar a condiciones peligrosas e inestables es cruel y miope”, afirmó Vindman al defender la propuesta.

La incertidumbre se produce después de que el zar de la frontera, Tom Homan, defendiera el carácter temporal del programa y señalara que El Salvador es actualmente “mucho más seguro” desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia.

Una protección que han buscado terminar

El futuro del programa llega en un momento en que la Administración de Donald Trump ha puesto fin al TPS de varios países.

Durante su primer mandato, Trump intentó cancelar la protección para los salvadoreños, pero una demanda presentada en 2018 permitió que el beneficio continuara. Posteriormente, el DHS extendió la designación de El Salvador junto con las de otros países en medio de litigios.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, su Gobierno ha terminado o iniciado procesos para terminar el TPS de ciudadanos de distintos países. Entre ellos figuran Haití, Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua, según la información proporcionada.

En agosto, el DHS también puso fin al TPS para unos 350,000 haitianos.

Con información de EFE.

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