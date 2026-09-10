Gustavo Dudamel abre una nueva era en la NY Phil

El comienzo de la temporada 2026-27 de la Orquesta Filarmónica de Nueva York (NY Phil) marca también el inicio de una nueva etapa para una de las instituciones musicales más importantes de Estados Unidos. Al frente de esta nueva era está el director venezolano Gustavo Dudamel, quien asumió el cargo de Director Musical y Artístico Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang, convirtiéndose en el director número 27 en la historia de la orquesta.

Durante la reciente presentación de la nueva temporada, Matías Tarnopolsky, presidente y director ejecutivo de la NY Phil, destacó la llegada del músico venezolano y su particular manera de entender el arte.

“Con alguien como Dudamel, quien no ve límites en la vida, la cultura y la música, la NY Phil empieza una nueva era. Esta es nuestra era con Gustavo Dudamel”, afirmó.

Para Dudamel, asumir este nuevo compromiso representa un privilegio y un honor. El director resaltó especialmente la oportunidad de trabajar junto a los músicos que integran la Filarmónica y de hacerlo en una ciudad tan diversa como Nueva York.

Su primera temporada contempla no solo los conciertos habituales en David Geffen Hall, en Lincoln Center, sino también presentaciones en escenarios emblemáticos de la ciudad, entre ellos Radio City Music Hall y Carnegie Hall.

Dudamel junto a Matías Tarnopolsky, presidente y director ejecutivo de la NY Phil, durante la rueda de prensa anunciando la temporada 26-27./Foto: Brandon Patoc

La programación incluye además el primer tour europeo de Dudamel junto a la NY Phil, con presentaciones en Madrid, Barcelona y Berlín. La gira representa también el regreso de la orquesta a Europa después de una década.

“Ir a Madrid y, sobre todo, a Barcelona con la orquesta es muy especial para mí porque se siente como volver a casa”, comentó Dudamel, al recordar sus primeras experiencias internacionales con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, agrupación con la que comenzó su trayectoria profesional.

Al hablar de su nuevo rol, el director subrayó que trabajar con una orquesta integrada por músicos de enorme talento exige, ante todo, capacidad de escuchar.

“Necesitas estar abierto a lo que ellos dicen. Es una interacción y tengo que escuchar”, explicó.

Pero su visión va más allá del escenario. Dudamel concibe la música como una herramienta capaz de acercar a las personas, incluso en sociedades marcadas por profundas diferencias.

“Es un hecho palpable. Cuando estás sentado en un concierto escuchando cualquier música, las diferencias desaparecen”, afirmó. Para el director, por ello es necesario dejar de considerar la música únicamente como entretenimiento y reconocer su capacidad para generar encuentros y construir puentes.

La New York Philharmonic Week durante los ensayos con el nuevo director./Foto: Brandon Patoc

Esa filosofía se reflejará en una mayor apertura de la NY Phil hacia la comunidad, con conciertos al aire libre previstos en parques de la ciudad.

“No se trata solo de traer más gente a los conciertos, sino de educar acerca de por qué es importante que todos tengan acceso a la música”, señaló. “La música es un lenguaje universal que tiene el poder de transformar. Yo he visto ese poder; yo soy el resultado de ese poder”.

La temporada también contempla un amplio recorrido por la obra de Beethoven, con la ejecución de sus grandes piezas durante tres semanas, además de un acontecimiento histórico para la NY Phil: la interpretación, por primera vez, de la Misa de Bernstein.

Joaquina debuta con Dudamel en el Radio City

La cantante y compositora venezolana Joaquina, ganadora del Latin Grammy, vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera hoy jueves 10 de septiembre, cuando debute con la Filarmónica de Nueva York en un concierto especial dirigido por Gustavo Dudamel en el Radio City Music Hall.

El espectáculo marcará el inicio del periodo de Dudamel como Director Musical y Artístico Oscar L. Tang y H.M. Agnes Hsu-Tang de la orquesta, así como la apertura de su temporada 2026-27. Joaquina compartirá el escenario con Lizzo y St. Vincent, en una noche que combinará las colaboraciones de los artistas invitados con obras de George Gershwin, Philip Glass, Jessie Montgomery y Arturo Márquez.

“Como venezolana, verlo a él representarnos en el mundo musical y sinfónico de una forma tan icónica es un gran orgullo”, dijo la joven cantante sobre Gustavo Dudamel./Foto:AP

“Me siento muy honrada de formar parte de un evento como este que va a ser la inducción de Gustavo Dudamel en la Filarmónica de Nueva York; sigo en shock y llena de agradecimiento por esta invitación”, expresó la artista.

La joven intérprete llevará al concierto canciones que, según cuenta, nacieron en uno de los espacios más íntimos de su proceso creativo.

“Voy a cantar canciones que he escrito en mi habitación desde lo más profundo y personal de mi corazón, y hacerlo en una tarima tan icónica como el Radio City Music Hall es algo que sobrepasa cualquier tipo de sueño que he tenido desde niña”, afirmó.

La participación también representa para ella un motivo de orgullo por sus raíces venezolanas y por el papel de Dudamel en la escena musical internacional.

“Como venezolana, verlo a él representarnos en el mundo musical y sinfónico de una forma tan icónica es un gran orgullo; representa lo mejor del talento de nuestro país y lo que tenemos para ofrecer como músicos venezolanos”, señaló.

El concierto utilizará nuevamente el sistema Sphere Immersive Sound del Radio City Music Hall, después de que la Filarmónica lo estrenara en su presentación de enero de 2026, también bajo la dirección de Dudamel.

En detalle:

Qué: Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York junto a Lizzo, St. Vincent y Joaquina.

Cuándo: Jueves 10 de septiembre de 2026, 7:30 p.m.

Dónde: Radio City Music Hall, 1260 Sixth Avenue, Nueva York.

Boletos: https://www.msg.com/radio-city-music-hall