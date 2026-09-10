Nueva York: el tiempo para hoy jueves 10 de septiembre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir por las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para las próximas horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 12% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:31 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:14 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 79 grados Fahrenheit (17 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 4% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.