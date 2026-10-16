Sean “Diddy” Combs fue trasladado a otra cárcel tras reportes sobre lujos y privilegios en prisión

Sean “Diddy” Combs fue trasladado este viernes 16 de octubre a otra prisión federal en Estados Unidos, luego de varias semanas marcadas por informaciones sobre su comportamiento y las condiciones en las que permanecía recluido. El rapero y productor, de 56 años, salió de la prisión de Fort Dix, en Nueva Jersey, y fue llevado a la institución correccional FCI Allenwood Low, un centro de baja seguridad ubicado en Pensilvania.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) confirmó el cambio de instalación, pero no ofreció detalles sobre las razones específicas de la decisión. El traslado se produjo después de que varios medios publicaran versiones sobre una supuesta pelea entre Combs y el narcotraficante jamaicano Christopher “Dudus” Coke, así como reportes sobre una lesión en la cabeza que habría requerido atención médica. Sin embargo, las autoridades penitenciarias negaron que el enfrentamiento denunciado hubiera ocurrido.

Juda Engelmayer, portavoz del artista, se pronunció sobre el traslado y destacó la importancia de las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades.

“Apreciamos que la Oficina Federal de Prisiones tome en serio la seguridad de Sean y de todos los involucrados”, expresó el representante, según declaraciones recogidas por People.

“Su traslado de una instalación de baja seguridad a otra es una distinción importante y, si bien no podemos hablar sobre las razones específicas de la BOP para el movimiento, es consistente con una decisión tomada pensando en la seguridad”, añadió.

La declaración no confirmó que la reubicación estuviera directamente relacionada con la presunta pelea ni precisó qué motivó la decisión de las autoridades.

La supuesta pelea con Christopher “Dudus” Coke

La atención sobre la situación de Combs en prisión aumentó después de que TMZ y People publicaran información acerca de una presunta lesión en la cabeza. Según esos reportes, el incidente habría ocurrido el sábado 10 de octubre y el músico habría sido trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Posteriormente, TMZ atribuyó la lesión a un supuesto altercado con Christopher “Dudus” Coke, un narcotraficante jamaicano que cumple una condena federal en Estados Unidos. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, el conflicto habría surgido después de que se difundieran informaciones sobre las condiciones privilegiadas de las que presuntamente disfrutaba Combs en Fort Dix.

No obstante, el jueves 15 de octubre, un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones rechazó esa versión en declaraciones a USA Today.

“Si bien, por razones de privacidad, seguridad y protección, no comentamos sobre las condiciones de reclusión de ningún individuo bajo nuestra custodia, podemos decirles que la historia a la que se refieren es falsa y no ocurrió”, afirmó el funcionario.

Los presuntos privilegios de Diddy en Fort Dix

El traslado también ocurre después de una investigación publicada por NBC News el 29 de septiembre, en la que se describía el estilo de vida que Combs supuestamente mantenía dentro de la prisión de Nueva Jersey.

El reportaje se basó en fotografías, videos y testimonios de cuatro hombres que compartieron unidad penitenciaria con el artista. Según las fuentes consultadas, el músico habría pagado a otros reclusos para que realizaran tareas como cocinar, limpiar, hacer su cama y lavar su ropa. También se afirmó que recibía masajes de otro interno.

“Esto no es la mierda normal que se ve en la cárcel. Esto es de ricos”, declaró uno de los reclusos citados por NBC News. “Parece una locura, pero de nuevo, es Diddy”, agregó.

La investigación también incluyó registros en los que Combs presuntamente aparecía utilizando un teléfono celular de contrabando. La difusión de estas informaciones estuvo seguida por medidas disciplinarias, incluido su ingreso en una unidad de alojamiento especial, descrita como confinamiento separado del resto de la población penitenciaria. Su fecha prevista de liberación también cambió y quedó fijada para el 2 de marzo de 2028, según los reportes publicados.

La condena que cumple el productor musical

Combs cumple una sentencia de 50 meses de prisión después de que un jurado lo declarara culpable en julio de 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. El caso incluyó testimonios sobre encuentros sexuales que el propio músico denominaba “freak offs”.

El jurado, sin embargo, lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado, delitos que podían haber derivado en una condena mucho más severa.

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