Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de “Digger”

Ben Affleck salió en defensa de “Digger”, la ambiciosa película protagonizada por Tom Cruise que no ha conseguido cumplir con las expectativas comerciales durante sus primeras semanas en cartelera. El actor cuestionó la actitud de quienes han convertido el desempeño de la producción en motivo de celebración, especialmente cuando algunos de sus detractores ni siquiera han visto la cinta.

Affleck habló sobre el tema durante una entrevista en el pódcast “Happy Sad Confused”, presentado por Josh Horowitz. En medio de la conversación, el intérprete reflexionó sobre la manera en que determinadas películas son recibidas por el público y los medios cuando no alcanzan el éxito esperado.

“Es un poco como el bullying en la escuela secundaria, con gente que ni siquiera había visto las películas. Ahora, francamente, estamos viendo qué ocurre con “Digger”. Todo el mundo quiere celebrar este fracaso como si fuera lo más emocionante que ha pasado”, afirmó.

Las declaraciones de Affleck llegan mientras la película enfrenta un desempeño comercial por debajo de las expectativas. Aunque cuenta con Cruise como protagonista y con Alejandro G. Iñárritu como director, la producción no ha logrado convertir esos nombres en un fenómeno de taquilla.

Affleck cuestiona celebrar las pérdidas

Para el actor, medir una película únicamente por el dinero que recauda puede dejar de lado otros aspectos relacionados con la creación cinematográfica. Affleck reconoció que “Digger” es una producción arriesgada y que no necesariamente todas las personas conectarán con su propuesta, pero defendió la necesidad de que la industria continúe financiando proyectos que intenten alejarse de las fórmulas conocidas.

“Todo el mundo quiere contar el dinero, cuánto perdió o lo que sea. Yo simplemente pienso que, si castigas a las películas que asumen riesgos, ¿adivina qué vas a conseguir? Un montón de películas de mierda, homogéneas”, sostuvo.

Para Affleck, si las producciones originales son penalizadas cada vez que no funcionan comercialmente, los estudios podrían optar por propuestas más previsibles con el objetivo de reducir sus riesgos financieros.

El actor insistió en esa idea al hablar sobre la relación entre creatividad y fracaso. “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte. Y eso significa que, a veces, vas a quedar mal”, añadió.

“Digger” fue dirigida por Alejandro G. Iñárritu, cineasta mexicano ganador del Oscar por “Birdman” y “Revenant”. La película presenta a Tom Cruise en el papel de Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que se enfrenta a las consecuencias de una catástrofe ambiental.

La producción utiliza elementos de sátira para abordar asuntos como el cambio climático, los intereses económicos y la influencia de las élites. Esa combinación entre espectáculo, humor negro y crítica social convirtió a “Digger” en una propuesta diferente dentro de la filmografía comercial de Cruise.

Sin embargo, la originalidad de la película no se ha traducido en una respuesta contundente en taquilla. De acuerdo con las cifras citadas por IGN, “Digger” debutó el 2 de octubre con aproximadamente $8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que obtuvo otros $12 millones de dólares en los mercados internacionales durante su primer fin de semana.

Después de dos fines de semana en exhibición, la cinta acumulaba alrededor de 35,3 millones de dólares a nivel mundial.

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