NYC Health + Hospitals/Elmhurst celebra su tercer festival anual de prevención del suicidio juvenil en Queens

Con el objetivo de hacer frente a la creciente crisis de salud mental entre los jóvenes y conectar a familias locales con recursos de salud vitales, NYC Health + Hospitals/Elmhurst llevará a cabo este sábado 12 de septiembre, su tercer festival callejero anual del Programa de Prevención del Suicidio de Jóvenes (ESPY, por sus siglas en inglés) a las afueras del centro médico comunitario del hospital.

El evento al aire libre, programado de 10 a.m. a 3 p.m. sobre la avenida 41 en Queens, servirá como el gran cierre de la Semana Nacional de Prevención del Suicidio. Contará con presentaciones en vivo de artistas locales, actividades para toda la familia, arte interactivo, inmensas informativas de organizaciones de servicio sin fines de lucro — culminando a mediodía con la cuarta Caminata Anual de Prevención del Suicidio de Elmhurst Hospital.

A nivel nacional, el suicidio se mantiene como la segunda causa de muerte en jóvenes entre 10 y 24 años, de acuerdo con NYC Health + Hospitals. Sin embargo, la crisis golpea con especial fuerza en Queens, donde los residentes jóvenes registran la tasa más alta de suicidio juvenil en la ciudad de Nueva York.

En todo el país los estudiantes afrodescendientes e hispanos enfrentan mayores riesgos de intento de suicidio en comparación con sus compañeros blancos, mientras que los jóvenes LGBTQ+ tienen cuatro veces más probabilidades de considerar seriamente el suicidio. Los líderes comunitarios enfatizan que la difusión a nivel local es fundamental para revertir estas cifras.

Financiado para la oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York, el programa ESPY de Elmhurst Hospital ha llegado a más de 28.000 jóvenes y familias desde su inicio en junio de 2023. Al ofrecer servicios de prevención del suicidio con enfoque cultural, talleres escolares, capacitación, liderazgo entre pares, grupos de apoyo para padres y eventos públicos, la iniciativa trabaja para eliminar el estigma que rodea a la atención de la salud mental en todo Queens.

Los organizadores destacan que reunir docenas de recursos comunitarios en un ambiente festivo reduce las barreras para las familias que, de otro modo, podrían sentirse intimidadas o inseguras sobre dónde buscar ayuda.

“Cuando pienso en este evento, la comunidad es realmente lo primero que me viene a la mente y la importancia de unirse y el poder de esa conexión”, señaló la Dra. Amanda LaVenture, subdirectora de Servicios de Salud Mental y directora del Programa de Prevención del Suicidio en Jóvenes en NYC Health + Hospitals/Elmhurst. “Mi parte favorita de este evento es que tenemos a muchos proveedores, todos en un solo lugar, dedicados a la salud mental juvenil o al apoyo familiar de alguna manera. Las personas pueden acercarse a todos ellos y, potencialmente, agendar una cita o registrarse en sus servicios en el momento. Hay muchísimos recursos disponibles de los que la gente no tiene conocimiento”.

El encuentro se da en un momento de fuerte presión social para las poblaciones inmigrantes locales. El complejo clima sociopolítico del vecindario se vio marcado recientemente por el trágico fallecimiento de Pierre Damas Bel, un estudiante universitario haitiano de 20 años que murió por suicidio el 31 de agosto de 2026 en Springfield, Ohio, tras perder su estatus migratorio y sufrir humillación pública por el uso obligatorio de un grillete electrónico.

“Es sumamente importante, especialmente ahora, con el clima sociopolítico que estamos viviendo”, afirmó LaVenture, señalando la importancia de tener eventos como el festival callejero, especialmente en una comunidad como Queens. “Siendo este un distrito tan diverso — el distrito más diverso del mundo — creo que es increíblemente importante demostrar nuestro apoyo a las familias y hacerles saber que no están solas en el estrés y las dificultades que enfrentan, y que la ayuda existe. Hay personas a las que les importa; hay personas que quieren ayudar”.

El festival del sábado promete un cartel vibrante y de gran riqueza cultural, diseñado para reflejar la diversidad de Queens. Los asistentes podrán disfrutar de un escenario principal de música en vivo, DJs, exhibiciones de artes marciales, clases de Tai Chi, pintacaritas, talleres de camisetas teñidas y arte en henna.

El programa de entretenimiento incluye presentación de la batucada brasileña Fogo Azul, shows de drag que representan a la comunidad LGBTQ+ local y bailarines paraguayos. También participarán representantes de Venture House, un centro comunitario local que brinda apoyo a personas con antecedentes de enfermedades mentales.

“Fuimos muy cuidadosos al elegir a los artistas de este año”, explicó LaVenture. “Queríamos reflejar la vitalidad de la cultura de la zona […]. Tenemos a la comunidad LGBTQ+ representada. Tenemos shows de drag […]. Realmente se trata de darle voz a la cultura”.

Además del entrenamiento, directores del hospital y funcionarios electos locales ofrecen discursos sobre la crisis de salud mental juvenil, enfatizando la importancia del autocuidado y la solidaridad comunitaria. La Caminata de Prevención del Suicidio a mediodía brindará un espacio solemne pero lleno de esperanza para honrar las vidas perdidas por suicidio y reafirmar el compromiso colectivo con la prevención.

Para los residentes que no puedan asistir o quienes deseen involucrarse a largo plazo, el programa ESPY ofrece oportunidades continuas de voluntariado. Los miembros de la comunidad pueden colaborar en talleres de salud mental juvenil, artes creativas y actividades vocacionales, o representar al programa en ferias de recursos locales. Las personas interesadas en ser voluntarias pueden contactar directamente al equipo en elmhurstespy@NYCHHC.org.

Los organizadores confían en que las actividades de mañana dejen una marca positiva en cada asistente que acuda a la avenida 41.

“Espero que nadie se vaya sin saber qué es el 988”, enfatizó LaVenture, haciendo referencia a la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis 988. “El 988 es un recurso increíble […]. Espero que todos sepan que es una herramienta disponible si están pasando por pensamientos suicidas o si conocen a alguien que pueda estar atravesando por esa situación”.

“Espero que la gente se vaya inspirada”, añadió. “Y que se sientan empoderados para pedir ayuda y conectarse con los recursos. No hay de qué avergonzarse. Hay gente dispuesta a ayudar. Tenemos opciones para todos, ya sea educación, asistencia legal o lo que sea necesario. No hay vergüenza en pedir ayuda; al contrario, hay mucha fuerza en ello”.

*Si tú o alguien que conoces está atravesando por un momento difícil o en crisis, hay ayuda disponible. Llama o envía un mensaje de texto al 988 o ingresa a 988lifeline.org (https://988lifeline.org).*