Buscan al sospechoso de abusar sexualmente de una repartidora en Staten Island

Una mujer de 37 años fue golpeada en el rostro con un arma de fuego y posteriormente fue abusada sexualmente mientras estaba haciendo una entrega en Staten Island esta semana.

El ataque tuvo lugar en la intersección de Dongan Hills Avenue y Jefferson Street cerca de las 6:00 de la tarde del miércoles.

La víctima fue ingresada en un hospital para recibir atención médica y se encuentra en condición estable.

El criminal sexual escapó después de violar a la mujer y hasta el momento no se ha producido ninguna detención al respecto.

Una residente, Niesha Sosa, asegura que la víctima estaba entregando un paquete de productos para el cabello en su apartamento al momento del ataque.

“De repente, mientras bajaba en el ascensor, oí un golpe en el pasillo”, explicó Sosa.

La vecina todavía está tratando de entender lo que ocurrió afuera de su puerta y dijo que si el ascensor hubiera ido demasiado lento, podría haber sido ella.

“Si ella hubiera subido a ese ascensor y yo hubiera esperado y hubiera tardado demasiado, habría bajado por las escaleras”, dijo Sosa. “Eso me podría haber pasado a mí”.

La seguridad de los repartidores se ha vuelto un problema en las propiedades de NYCHA en Staten Island.

Anteriormente, UPS incluso modificó sus políticas de entrega, llegando a mantener a los conductores dentro de sus camiones en vez de que entraran en algunos complejos de apartamentos administrados por la ciudad.

Sosa y otros residentes han tenido una exigencia básica con la que esperan mantenerse a salvo: cámaras de seguridad en el edificio.

Aparentemente, los residentes de Berry Houses vieron cumplido su deseo.

Hace unas tres semanas se anunció que un millón de dólares en fondos federales se destinarán a mejoras de seguridad, como la instalación de las cámaras en el vestíbulo del edificio, en el exterior y en los ascensores.

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