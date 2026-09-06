Conocido profesor de Long Island arrestado por acosar a su presunta víctima de abuso

Un exprofesor de arte de Long Island, acusado de violar a una de sus estudiantes dentro del salón de clases, fue arrestado por supuestamente acosar a su víctima.

De acuerdo con la policía del condado de Suffolk, la exalumna de la escuela secundaria Bay Shore llamó al 911 cuando, según dice, vio a John Kennedy, de 53 años, siguiéndola después de que saliera de su casa y se dirigiera a un sitio no revelado en Selden.

“La policía del condado de Suffolk arrestó hoy a un profesor de secundaria por acosar a una exalumna con la que había mantenido relaciones sexuales”, explicó el vocero de la policía, añadiendo que fue esposado en su casa de St. James.

Los presuntos intentos de Kennedy de acosar a la joven, que ahora cuenta con 18 años, se producen una semana después de que la denunciante, cuya identidad no se ha dado a conocer, presentara una fuerte demanda contra el distrito escolar de Bay Shore, acusando a los administradores de no protegerla de un “depredador sexual en serie” que la violaba frecuentemente en su propia aula, de acuerdo con los documentos judiciales.

Asimismo, se le acusa de haber pasado en un vehículo por delante de la casa de la joven en varias oportunidades en el mismo mes, y se argumenta que la siguió de camino a la universidad en Long Island pese a que se le dijo que “dejara en paz a la víctima”, ya que, de acuerdo con los fiscales, le estaban causando temor por “su salud y seguridad física”.

El exmaestro, a quien muchos estudiantes, tanto antiguos como actuales, describieron en su momento como su profesor “favorito” fue expuesto en octubre por haber mantenido relaciones sexuales con la estudiante de 17 años, que cursaba el último año de su casa de arte en ese entonces, después de haber sido suspendido de sus funciones por el abuso sexual.

La menor tenía edad legal de consentimiento en Nueva York en el momento del supuesto abuso, y las pesquisas de la policía del condado de Suffolk se cerraron en un principio tras no hallar evidencias de conducta delictiva.

Sin embargo, su abogado, Andrew Silversheinn, aseguró que Kennedy ocupaba una posición de poder como profesor, que la relación fue inherentemente exploradora, independientemente de la edad de consentimiento, informó New York Post.

La demanda también dice que el distrito escolar tenía la obligación de proteger a la menor del acoso sexual por parte del educador, e ignoró las señales de advertencia a lo largo del proceso.

Steven Maloney, superintendente de Bay Shore, sostiene que el distrito actuó con rapidez una vez tuvo conocimiento de las acusaciones e inmediatamente suspendió a Kennedy de sus funciones, le prohibió el acceso al campus y alertó a la policía de Suffolk.

Kennedy se declaró inocente del cargo de acoso en cuarto grado, un delito menor.

Se sentenció una orden de protección temporal contra él a favor de la víctima, y deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el 16 de septiembre; consta en los documentos judiciales.

Esta polémica supone el tercer incidente de gran repercusión mediática vinculado con una posible conducta sexual inapropiada por parte de profesores de Bay Shore.

En noviembre de 2024, el distrito fue condenado a pagar $25 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios relacionados con el caso que implicaba a Thomas Bernagozzi, un maestro jubilado de tercer grado acusado de abusar sexualmente de estudiantes por más de 30 años.

Un jurado del condado determinó que el distrito ignoró en varias ocasiones los signos de alerta sobre el pedófilo, cuyos abusos se ampliaron desde la década de 1970 hasta inicios del 2000, y desde entonces más de 50 exalumnos se presentaron para denunciarlo.

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