El caso de un doctor de Brooklyn que fue acusado de abuso sexual y obtuvo licencia para ejercer en Nueva Jersey

Durante casi cuatro décadas, el Dr. Robert Goodman construyó en Borough Park, Brooklyn, una reputación como médico cercano y confiable para numerosas familias. Su consultorio era conocido por ofrecer facilidades de pago, realizar visitas a domicilio y atender casos complejos. Ahora, ese historial profesional convive con una serie de acusaciones de abuso sexual que han desembocado en demandas civiles y una investigación disciplinaria en Nueva York.

El caso adquirió una nueva dimensión porque Goodman obtuvo una licencia médica en Nueva Jersey en noviembre de 2024, pese a que ya enfrentaba cuestionamientos en el estado vecino. Además, anunció planes para abrir un consultorio en Lakewood, una localidad con una importante población judía ortodoxa, similar al entorno comunitario en el que ejerció durante años.

Las acusaciones, retomadas por The New York Times, describen presuntos episodios de tocamientos no consentidos, comentarios sexuales y conductas impropias durante consultas médicas. Las denunciantes sostienen que algunos de esos hechos ocurrieron hace décadas y que el temor al rechazo social contribuyó a que permanecieran en silencio.

Denuncias que atraviesan generaciones

Una de las demandantes, Mazal Felsenstein, relató que tenía poco más de 20 años cuando comenzó a atenderse con el Dr. Goodman, hace aproximadamente 3 décadas. Según su testimonio, el médico la tocó o se dirigió a ella de manera inapropiada en más de 5 consultas.

Durante años, Felsenstein interpretó esos episodios como situaciones aisladas. Su percepción cambió cuando una vecina le contó que había tenido una experiencia similar. A partir de entonces, comenzó a considerar que podía existir un patrón de conducta y que otras mujeres también podían haber sido afectadas.

Las demandas presentadas contra Goodman sostienen que los abusos habrían ocurrido durante más de 15 años y que involucraron a numerosas pacientes. Algunas pertenecían a la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn, donde el médico había alcanzado una posición de reconocimiento.

El expediente también incluye a pacientes que no pertenecían a ese entorno. Audrey English contó que acudió a Goodman a comienzos de la década de 2000 después de un accidente automovilístico. Según su versión, necesitaba un certificado y la consulta no requería un examen físico. Aun así, afirmó que el médico le agarró un pecho. English dijo que lo confrontó inmediatamente y abandonó el consultorio.

Nueva York investiga al doctor

El proceso civil no constituye el único problema legal para Goodman. La State Board for Professional Medical Conduct de Nueva York le imputó varios cargos relacionados con negligencia grave e ineptitud moral. Una resolución prevista para este año podría determinar si conserva su licencia para ejercer.

El antecedente resulta especialmente relevante porque, en 2018, más de una docena de mujeres habían acudido al exasambleísta estatal Dov Hikind con acusaciones contra Goodman. Hikind envió entonces una carta a funcionarios de salud para solicitar una investigación.

En 2020, la Office of Professional Medical Conduct concluyó que no existían pruebas suficientes para formular cargos por inconducta médica. Sin embargo, el caso volvió a avanzar años después, cuando las denunciantes presentaron una demanda en 2023 amparándose en la Adult Survivors Act, legislación que abrió temporalmente una vía para reclamar judicialmente por agresiones sexuales ocurridas en el pasado.

La licencia en Nueva Jersey genera alarma

Mientras el procedimiento en Nueva York seguía abierto, Goodman consiguió autorización para ejercer en Nueva Jersey. De acuerdo con los registros estatales citados por The New York Times, la licencia fue concedida en noviembre de 2024.

Posteriormente, apareció un aviso sobre sus planes de abrir un consultorio en Lakewood. No está claro si esa apertura llegó a concretarse, pero la posibilidad provocó preocupación entre denunciantes y organizaciones que trabajan contra el abuso sexual en comunidades judías ortodoxas.

ZA’AKAH, una organización de Nueva York dedicada a combatir este tipo de violencia, difundió información sobre las demandas en Lakewood. Su director, Asher Lovy, afirmó que había escuchado quejas sobre Goodman durante años y señaló las dificultades que enfrentan algunas víctimas para denunciar públicamente a personas con prestigio o influencia comunitaria.

La organización también advirtió sobre el temor de recurrir a tribunales seculares y sobre la presión social que puede rodear a quienes deciden hablar.

Las acusaciones contra Goodman aparecen en un contexto marcado por otros casos de profesionales de la salud acusados o condenados por delitos sexuales en Nueva York. Uno de ellos involucra a Remington Yhap, quien, según la fiscalía, fue acusado de abusar sexualmente de un joven transgénero de 17 años durante una sesión en su consultorio de Manhattan.

El caso de Zhi Alan Cheng resulta todavía más grave. El médico de Queens fue sentenciado después de ser declarado culpable de drogar y agredir sexualmente a siete mujeres, tanto en un hospital como en su domicilio, y de grabar algunas de esas agresiones. Una nueva denuncia sostiene además que Cheng habría abusado de una paciente que se encontraba conectada a un soporte vital y que posteriormente murió.

Goodman rechaza las acusaciones

Una de las demandas también incluye a Maimonides Medical Center, institución donde Goodman tenía privilegios de admisión. Las demandantes cuestionan si el hospital actuó adecuadamente y si informó a las autoridades estatales sobre las acusaciones.

Maimonides declinó comentar el litigio pendiente y expresó su expectativa de que las demandas contra el centro sean desestimadas.

La defensa de Goodman, encabezada por el abogado Andrew Zwerling, rechaza las acusaciones y sostiene que el médico tiene una reputación excelente entre sus pacientes. El abogado también argumentó que las denuncias carecen de fundamento y cuestionó las motivaciones de quienes las presentaron.

Las demandantes, por su parte, aseguran que su principal objetivo no es únicamente obtener una compensación económica. Varias han expresado que buscan impedir que Goodman continúe ejerciendo la medicina.

El caso permanece abierto y las acusaciones deberán resolverse en los procesos correspondientes.

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