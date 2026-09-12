Nueva York: el tiempo para hoy sábado 12 de septiembre

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este sábado? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 10% durante el día y del 99% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% durante el día y del 26% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:10 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se esperan cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 81 grados Fahrenheit (19 y 27ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 80% por la mañana, 58% por la tarde y 80% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.