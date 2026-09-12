Santi Giménez rompe sequía y marca primer gol con Porto

Santi Giménez rompió su sequía de goles tras su mal paso por el AC Milan y las lesiones y anotó su primer tanto en la victoria 1-4 del Porto sobre el Casa Pía en la primera división de Portugal.

Giménez tenía casi un año sin anotar un gol. La última vez que marcó fue hace 354 días, el 23 de septiembre de 2025, cuando le anotó al Lecce por la Serie A de Italia con la camiseta del AC Milan.

El delantero mexicano entró en el minuto 68 de partido y tuvo varias acciones de peligro frente al arco. Aunque fue en el minuto 90+1 tras un penal a favor de los portugueses, Giménez se encargó de cobrarlo.

Desde los 11 pasos, “El Bebote” no falló y así marcó su primer gol de la temporada y su primera anotación en el balompié portugués.

Este es el tercer partido que Giménez ve acción desde que se sumó al Porte procedente del club rossonero.

Giménez debutó con el campeón portugués en la reñida victoria de la ronda pasada ante el Moreirense (2-1), volvió a ser utilizado en el tramo final de la derrota en la Liga de Campeones contra el Manchester City (0-2),

?? SANTIAGO GIMENEZ SCORES HIS FIRST-EVER GOAL IN PORTUGAL FOR FC PORTO! ????



The Mexican striker is back. ??? pic.twitter.com/lAEEZG69to — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) September 12, 2026

Resto de la jornada en la Primeira de Portugal

Mientras, el domingo, el Benfica y el Sporting se enfrentarán al Gil Vicente y al Famalicão, respectivamente.

El protagonista del buen momento del Benfica es el argentino Gianluca Prestianni, quien fue elegido el mejor jugador en el campo en los dos últimos partidos de las ‘águilas’.

En la pasada jornada, Prestianni contribuyó con un gol a la victoria sobre el Marítimo (0-3), y este miércoles anotó y dio una asistencia ante el Moreirense (0-4) en un partido aplazado de la tercera ronda.

El choque con el Gil Vicente marcará el inicio de un período exigente para el Benfica, que luego visitará al AC Milan, en la Liga Europa, y al Oporto, en el campeonato.

Y el Sporting viajará al norte para enfrentarse al Famalicão de su extécnico -y ex del Celta de Vigo- Carlos Carvalhal.

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