Argentino Franco Mastantuono superó récord de Messi tras su hat-trick con Fiorentina

El hat-trick que Franco Mastantuono firmó en la victoria 4-2 de Fiorentina ante Venezia no solo le permitió celebrar su mejor actuación desde que llegó cedido por el Real Madrid.

Un día después, los números dimensionan lo conseguido por el argentino: con 19 años y 28 días, le arrebató a Lionel Messi un récord que permanecía vigente desde 2007.

Mastantuono se convirtió en el futbolista argentino más joven de la historia en marcar tres goles en un mismo partido en alguna de las cinco grandes ligas europeas.

El anterior registro pertenecía a Messi, quien tenía 19 años, 8 meses y 14 días cuando consiguió su inolvidable triplete con Barcelona frente al Real Madrid. La diferencia entre ambos fue de 231 días.

Aquí tienen el hat trick de Franco Mastantuono. Un chico al que el pseudomadridismo enterró a sus 18 años. El objetivo de las burlas del director de Tiempo de juego de la Cadena Cope. Al final el fútbol les acabará poniendo en su sitio. pic.twitter.com/hWidyqS1tO — Yasujiro Mizoguchi (@YasujiroOficial) September 12, 2026

Mastantuono dejó atrás a Messi 19 años después

Para encontrar el origen del récord hay que regresar a 2007, cuando un joven Messi protagonizó una de sus primeras actuaciones memorables con Barcelona.

El argentino marcó tres veces contra Real Madrid y completó el triplete con un gol en el último minuto que permitió al conjunto blaugrana conseguir el empate.

Fue el primer hat-trick de Messi con Barcelona. A lo largo de su etapa en el club, terminaría registrando tres o más goles en 48 encuentros.

Casi dos décadas después, Mastantuono consiguió superar aquella marca de precocidad.

Con 19 años y 28 días, el jugador de Fiorentina logró el récord 231 días antes que Messi.

¡SUPERÓ A MESSI! ??



?? Mastantuono se convirtió en el argentino más joven en marcar su primer hat trick, superando el récord que tenía Leo Messi.



?? Masta lo consiguió contra el Venezia a los 19 años y 28 días.

?? Messi lo logros ante el Real Madrid con 19 años y 259 días. pic.twitter.com/pttISzALkL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 12, 2026

Su primer hat-trick

El registro adquiere todavía mayor relevancia por el contexto en el que llegó.

Mastantuono había atravesado un complicado comienzo desde su llegada a préstamo procedente del Real Madrid, mientras Fiorentina perdió sus primeros tres encuentros ligueros y Fabbio Grosso terminó siendo destituido.

Ante Venezia, el argentino comenzó a cambiar esa historia.

Fiorentina estaba por debajo en el marcador cuando Mastantuono respondió con dos goles desde la frontal del área en apenas dos minutos, dando vuelta al encuentro.

Su compatriota Matteo Pellegrini también marcó y, después de que Venezia recortara diferencias, Mastantuono volvió a aparecer para completar su triplete.

El 4-2 significó los primeros tres puntos de Fiorentina y permitió a Paolo Vanoli comenzar con victoria su nueva etapa al frente del equipo.

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