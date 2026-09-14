25 años después, el renacer de los vecindarios aledaños a la Zona Cero

El 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas del World Trade Center cayeron — dejando 16 acres de Bajo Manhattan vacíos y destrozados. Veinticinco años después, en esa misma zona, la reconstrucción del World Trade Center, las dos fuentes memoriales y la reimaginación de Bajo Manhattan completan, una vez más, el skyline de la ciudad de Nueva York. Transformándose de un centro financiero de oficinas a una comunidad diversificada de negocios, turismo, inversiones en la transportación pública y un área residencial poblada.

Desde entonces, la población de Bajo Manhattan ha crecido sustancialmente en los últimos años, superando la de 2000, antes del 9/11. Y, del mismo modo, se ha observado un incremento en el área privada del sector empresarial, según un nuevo reporte del Contralor estatal, Thomas P. DiNapoli. En otras palabras, esto ha dado luz a la recreación del Bajo Manhattan que vemos hoy.

La asambleísta Grace Lee, en un comunicado sobre las transformaciones en Zona Cero, describió este momento como un testimonio de la resiliencia de los neoyorquinos y un ejemplo de que, unidos, podemos recuperarnos y crecer más fuertes que antes.

“El Bajo Manhattan es un testimonio de la garra, la resiliencia y la tenacidad de los neoyorquinos, quienes reconstruyeron y salieron adelante frente a lo impensable. La mejor manera de honrar lo que perdimos es seguir construyendo un Bajo Manhattan donde las futuras generaciones de familias y empresas puedan echar raíces y prosperar”, dijo Lee.

DiNapoli, con respecto al reporte, enfatizó, de igual manera, lo significativo que han sido estos cambios.

“Hace veinticinco años era imposible imaginar que los vecindarios alrededor de la Zona Cero se verían como se ven hoy”, dijo DiNapoli en un comunicado. “El Bajo Manhattan resurgió de esas cenizas gracias a una enorme cantidad de esfuerzo e inversión. Hoy en día, su creciente población, la mezcla de comercios, oficinas gubernamentales y corporativas, así como sus hoteles, restaurantes y destinos culturales, son prueba de la tenacidad de Nueva York y de Estados Unidos tras uno de los días más oscuros de nuestra historia”.

Con eso en mente, los siguientes son los principales cambios socioeconómicos que el informe subraya que han dado forma a la evolución de Lower Manhattan.

El impacto demográfico

Uno de los cambios más notables en el Bajo Manhattan ha sido su acelerado crecimiento poblacional y la consecuente transformación de su oferta residencial, infraestructura de transporte y mercado inmobiliario comercial.

En el 2024, la población del área alcanzó 70.761 habitantes — lo que representa el 4,3% de todos los residentes de Manhattan — cifra que duplica la registrada en el año 2000. Como respuesta a esta demanda, la zona ganó 24.857 nuevas unidades de vivienda entre 2002 y 2026, superando el inventario total que existía antes del 11-S y triplicando la escala residencial de su vecino, Tribeca. Gran parte de esta expansión se debe a la reconversión de edificios comerciales antiguos en apartamentos, una tendencia impulsada por cambios de zonificación e incentivos fiscales tras los ataques.

Por su parte, la infraestructura de transportación también ha sido clave en esta metamorfosis. Esto incluye el desarrollo de Fulton Transit Center, el World Trade Center Transportation Hub con el Oculus y avances en los terminales de ferry — los cuales han garantizado la conectividad, impulsando la actividad del área, además de apoyar el flujo de la nueva población. De hecho, más de la mitad de los residentes locales (51,3%) utiliza el metro como su principal medio de transporte.

En el ámbito inmobiliario, aunque el mercado se ha diversificado desde el 11-S para incluir más zonas residenciales, el desarrollo de oficinas sigue formando una gran parte del Bajo Manhattan. En particular, el número de empresas privadas en el área creció un 13,1% entre 2014 y 2024, superando el crecimiento empresarial de todos los demás distritos de la ciudad. Este dinamismo comercial se refleja en las construcciones de los siguientes edificios: One World Trade Center, 28 Liberty Street, One Liberty Plaza y 100 Wall Street, a lo que se suma el reciente inicio del 2 World Trade Center.

De Wall Street a una economía diversificada

Aunque Bajo Manhattan sigue siendo sinónimo de finanzas, el reporte muestra un giro notable en su base económica. En el año 2000, casi la mitad (48,5%) de los empleos del sector privado en el área pertenecían al sector financiero. Para el 2025, esa cifra cayó a 33.6%, mientras que los servicios empresariales — consultoría, tecnología, medios y mercados, entre otros — crecieron de 24.5% a 30.5%, convirtiéndose en uno de los sectores líderes en el Distrito Financiero.

Es más, a pesar de eventos catastróficos como la gran recesión de 2008 y la pandemia de COVID-19, el número de negocios y empleos en el sector privado en la zona también ha aumentado. Como se mencionó anteriormente, no solo se vio un aumento en el número de negocios privados, sino que también creció la cantidad de empleos, que alcanzó los 257.187 en 2024.

Los sectores de salud y asistencia social, recreación y hospitalidad y servicios educativos igualmente han tenido un giro considerable en el 2025 en comparación con el 2000.

El turismo regresa

El turismo también se ha reactivado con gran fuerza en la zona. La organización Alianza del Centro de Nueva York (The Alliance for Downtown New York) encontró que entre 2022 y 2025, alrededor de 11,3 millones de personas visitaron el Bajo Manhattan. De este total, el 56% fueron viajeros internacionales y el 27% viajeros domésticos.

Una razón clave detrás de este auge turístico se debe a la consolidación de atracciones como el Oculus, el Museo y Memorial del 11-S y el recién inaugurado Perelman Performing Arts Center. Tan solo entre 2018 y 2025, el Memorial del 11-S recibió más de 57 millones de visitantes y el museo albergó 16 millones. En solo 2025, estas cifras alcanzaron 11,3 millones y 2,4 millones de visitantes, respectivamente.

Factores comunitarios han contribuido a la atracción de vivir y trabajar en la zona:

Más allá de la vivienda y la economía, existen otros factores determinantes que continúan atrayendo a nuevos residentes al Bajo Manhattan.

En materia de salud, el distrito financiero alberga al New York-Presbyterian Hospital — el hospital catalogado como el número uno de toda la ciudad. Además, señalan que, según datos del Departamento de Salud y Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, la esperanza de vida en este distrito es de 86,9 años, una cifra que supera al promedio del resto de distritos (86,9 años) y de toda la ciudad (84,7 años).

La educación ha sido otro pilar fundamental. En comparación con otras zonas de Nueva York, Bajo Manhattan cuenta con 24 escuelas de kínder a doceavo grado. La oferta académica incluye escuelas charter, instituciones especializadas en educación inclusiva y algunos de los centros educativos más selectivos de la ciudad.

Qué se espera para el futuro de Bajo Manhattan

A pesar de la notable transformación en los últimos veinticinco años, el camino no ha estado exento de dificultades. Eventos de gran impacto como la Gran Recesión de 2008, las devastaciones del huracán Sandy y la pandemia de COVID-19 han puesto a prueba el crecimiento y la evolución del Bajo Manhattan. A esto se le suman problemas de calidad de vida expresados por la comunidad local, como la indigencia callejera, quejas sobre la calidad del aire, la seguridad en las estructuras de andamios y problemas de acumulación y estancamiento de agua.

Sin embargo, la reinvención del Bajo Manhattan es innegable. La Zona Cero no solo permanece como un espacio sagrado para la memoria y el tributo constante a las víctimas, sino también como el epicentro de un vecindario renovado y resiliente que mira hacia el futuro — lo cual seguirá redefiniendo el mapa del Bajo Manhattan para las futuras generaciones.